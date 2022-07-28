https://ria.ru/20220728/zavod-1805665271.html

Завод по производству упаковки для молока построят в Подмосковье

Завод по производству упаковки для молока построят в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2022

Завод по производству упаковки для молока построят в Подмосковье

Завод по производству упаковки для молока и молочной продукции построят вблизи Симферопольского шоссе городского округа Чехов Московской области, сообщил РИА... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:41

2022-07-28T17:41

2022-07-28T17:41

новости подмосковья

главгосстройнадзор

экономика

московская область (подмосковье)

чехов

импортозамещение

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Завод по производству упаковки для молока и молочной продукции построят вблизи Симферопольского шоссе городского округа Чехов Московской области, сообщил РИА Новости министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.Уведомление о начале строительства в Главгосстройнадзор направил застройщик ООО "МолоПак". Проект включает в себя строительство основного производственного здания площадью 7,8 тысяч квадратных метров, запуск линий по резке рулонов, линий печати и ламинации.Проект планируется завершить в первом квартале 2024 года.

https://ria.ru/20220726/importozameschenie-1805006720.html

московская область (подмосковье)

чехов

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

главгосстройнадзор, экономика, московская область (подмосковье), чехов, импортозамещение