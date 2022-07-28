Завод по производству упаковки для молока построят в Подмосковье
© Фото : Правительство Московской области/Александр КожохинЗавод по производству упаковки для молока построят в Подмосковье
© Фото : Правительство Московской области/Александр Кожохин
Завод по производству упаковки для молока построят в Подмосковье
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Завод по производству упаковки для молока и молочной продукции построят вблизи Симферопольского шоссе городского округа Чехов Московской области, сообщил РИА Новости министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
Уведомление о начале строительства в Главгосстройнадзор направил застройщик ООО "МолоПак". Проект включает в себя строительство основного производственного здания площадью 7,8 тысяч квадратных метров, запуск линий по резке рулонов, линий печати и ламинации.
“Это импортозамещающее предприятие, которое позволит использовать упаковочные изделия собственного производства - отпадет необходимость в закупках за рубежом. Большинство процессов планируется автоматизировать. Это значительно увеличит прибыль после наращивания объема производства. На заводе будут работать 70 человек. Объем выпуска готовой продукции составит 240 тысяч тонн в год”, - рассказал Гарибян.
Проект планируется завершить в первом квартале 2024 года.