09:45 28.07.2022 (обновлено: 10:23 28.07.2022)
Проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей вынесут на обсуждение
Госдума организует обсуждение проектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Государственной думы на улице Охотный Ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной думы на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Депутаты собираются вынести на общественное обсуждение законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас в планах организовать публичное обсуждение этих законопроектов и в ходе осенней сессии выйти на их рассмотрение. Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за ее распространение, будут приняты", — отметил политик.
Володин напомнил, что депутаты подготовили несколько инициатив. Так, 18 июля парламентарии от КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия — За правду" внесли законопроект, запрещающий кинопрокат фильмов, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Кроме того, готовятся законопроекты от других авторов, заключил Володин.
Сейчас в России установлена ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.