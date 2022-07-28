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Проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей вынесут на обсуждение - РИА Новости, 28.07.2022
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Проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей вынесут на обсуждение
Проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей вынесут на обсуждение - РИА Новости, 28.07.2022
Проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей вынесут на обсуждение
Депутаты собираются вынести на общественное обсуждение законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:45
2022-07-28T10:23
общество
госдума рф
лдпр
справедливая россия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Депутаты собираются вынести на общественное обсуждение законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Володин напомнил, что депутаты подготовили несколько инициатив. Так, 18 июля парламентарии от КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия — За правду" внесли законопроект, запрещающий кинопрокат фильмов, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.Кроме того, готовятся законопроекты от других авторов, заключил Володин.Сейчас в России установлена ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
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общество, госдума рф, лдпр, справедливая россия
09:45 28.07.2022 (обновлено: 10:23 28.07.2022)
 
Проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей вынесут на обсуждение

Госдума организует обсуждение проектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Государственной думы на улице Охотный Ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной думы на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Депутаты собираются вынести на общественное обсуждение законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас в планах организовать публичное обсуждение этих законопроектов и в ходе осенней сессии выйти на их рассмотрение. Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за ее распространение, будут приняты", — отметил политик.

Володин напомнил, что депутаты подготовили несколько инициатив. Так, 18 июля парламентарии от КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия — За правду" внесли законопроект, запрещающий кинопрокат фильмов, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Кроме того, готовятся законопроекты от других авторов, заключил Володин.
Сейчас в России установлена ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 19:34В России
В ГД внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений
 
ОбществоГосдума РФЛДПРСправедливая Россия
 
 
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