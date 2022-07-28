https://ria.ru/20220728/zakon-1805633910.html

Украинский депутат назвал принятый Радой закон "распродажей страны"

Украинский депутат назвал принятый Радой закон "распродажей страны" - РИА Новости, 28.07.2022

Украинский депутат назвал принятый Радой закон "распродажей страны"

Верховная рада Украины приняла закон, которым фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий, сообщил экс-спикер парламента, депутат Дмитрий... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:24

2022-07-28T16:24

2022-07-28T16:41

украина

верховная рада украины

в мире

дмитрий разумков

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, которым фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий, сообщил экс-спикер парламента, депутат Дмитрий Разумков.По его словам, законопроект о приватизации был принят на заседании парламента в четверг."Приняли с правками, которыми фактически разрешена большая приватизация. Первая редакция предполагала запрет на большую приватизацию, то есть продажу крупных промышленных предприятий, во второй это разрешено. В законе также появляется возможность продавать предприятия с дисконтом в 50 процентов. И ограничивается доступ информации о том, кто является участником аукциона", - приводит слова Разумкова издание "Страна".Разумков отметил, что "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".

https://ria.ru/20220727/ukraina-1805287493.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, верховная рада украины, в мире, дмитрий разумков