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Украинский депутат назвал принятый Радой закон "распродажей страны" - РИА Новости, 28.07.2022
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Украинский депутат назвал принятый Радой закон "распродажей страны"
Украинский депутат назвал принятый Радой закон "распродажей страны" - РИА Новости, 28.07.2022
Украинский депутат назвал принятый Радой закон "распродажей страны"
Верховная рада Украины приняла закон, которым фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий, сообщил экс-спикер парламента, депутат Дмитрий... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:24
2022-07-28T16:41
украина
верховная рада украины
в мире
дмитрий разумков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, которым фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий, сообщил экс-спикер парламента, депутат Дмитрий Разумков.По его словам, законопроект о приватизации был принят на заседании парламента в четверг."Приняли с правками, которыми фактически разрешена большая приватизация. Первая редакция предполагала запрет на большую приватизацию, то есть продажу крупных промышленных предприятий, во второй это разрешено. В законе также появляется возможность продавать предприятия с дисконтом в 50 процентов. И ограничивается доступ информации о том, кто является участником аукциона", - приводит слова Разумкова издание "Страна".Разумков отметил, что "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".
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украина, верховная рада украины, в мире, дмитрий разумков
16:24 28.07.2022 (обновлено: 16:41 28.07.2022)
 
Украинский депутат назвал принятый Радой закон "распродажей страны"

Украинский депутат Разумков: Рада приняла закон, разрешающий продажу крупных предприятий

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, которым фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий, сообщил экс-спикер парламента, депутат Дмитрий Разумков.
По его словам, законопроект о приватизации был принят на заседании парламента в четверг.
"Приняли с правками, которыми фактически разрешена большая приватизация. Первая редакция предполагала запрет на большую приватизацию, то есть продажу крупных промышленных предприятий, во второй это разрешено. В законе также появляется возможность продавать предприятия с дисконтом в 50 процентов. И ограничивается доступ информации о том, кто является участником аукциона", - приводит слова Разумкова издание "Страна".
Разумков отметил, что "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 12:20
На Украине утвердили, какие госпредприятия приватизируют или ликвидируют
 
УкраинаВерховная Рада УкраиныВ миреДмитрий Разумков
 
 
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