https://ria.ru/20220728/zakhvat-1805605746.html

"Может быть поздно": в США забили тревогу из-за "массового захвата" земель

"Может быть поздно": в США забили тревогу из-за "массового захвата" земель - РИА Новости, 28.07.2022

"Может быть поздно": в США забили тревогу из-за "массового захвата" земель

Китайские компании в последнее время массово скупают сельскохозяйственные земли в США, что вовсе не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Такое мнение... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:28

2022-07-28T15:28

2022-07-28T16:20

в мире

техас

мексика

северная дакота

huawei technologies

китай

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Китайские компании в последнее время массово скупают сельскохозяйственные земли в США, что вовсе не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Такое мнение выразила обозреватель телеканала Fox News Сара Картер.По ее словам, эти фирмы связаны с китайским правительством. По данным на 2019 год, всего им принадлежало порядка 192 тысяч акров земли в Штатах, но в последнее время закупки выросли в разы. Причем наибольшую опасность создает то, что эти территории чаще всего находятся рядом с секретными военными объектами."Например, в 2021 году бывший китайский военный чиновник приобрел 130 тысяч акров земли прямо здесь, в Дель-Рио, штат Техас, вдоль границы с Мексикой. Этот участок располагается весьма близко к авиабазе Лафлин. Даже более того, он окружает эту секретную авиабазу", — пояснила Картер.Похожая ситуация произошла в штате Северная Дакота, где тоже приобрели землю рядом с секретным военным объектом, утверждает обозреватель. Серьезные опасения вызывает и деятельность китайской компании Huawei, чьи вышки сотовой связи, по мнению Картер, могли блокировать работу ядерных пусковых установок, поскольку купленная ими земля располагается совсем рядом с арсеналом.Обстановка стала весьма тревожной, и многие представители разведки это подтверждают: они давно бьют тревогу и обеспокоены тем, что уже может быть слишком поздно, подытожила обозреватель.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/perekhvaty-1804696690.html

https://ria.ru/20220728/dialog-1805469944.html

техас

мексика

северная дакота

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, техас, мексика, северная дакота, huawei technologies, китай