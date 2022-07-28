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"Может быть поздно": в США забили тревогу из-за "массового захвата" земель - РИА Новости, 28.07.2022
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"Может быть поздно": в США забили тревогу из-за "массового захвата" земель
"Может быть поздно": в США забили тревогу из-за "массового захвата" земель - РИА Новости, 28.07.2022
"Может быть поздно": в США забили тревогу из-за "массового захвата" земель
Китайские компании в последнее время массово скупают сельскохозяйственные земли в США, что вовсе не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Такое мнение... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:28
2022-07-28T16:20
в мире
техас
мексика
северная дакота
huawei technologies
китай
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Китайские компании в последнее время массово скупают сельскохозяйственные земли в США, что вовсе не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Такое мнение выразила обозреватель телеканала Fox News Сара Картер.По ее словам, эти фирмы связаны с китайским правительством. По данным на 2019 год, всего им принадлежало порядка 192 тысяч акров земли в Штатах, но в последнее время закупки выросли в разы. Причем наибольшую опасность создает то, что эти территории чаще всего находятся рядом с секретными военными объектами."Например, в 2021 году бывший китайский военный чиновник приобрел 130 тысяч акров земли прямо здесь, в Дель-Рио, штат Техас, вдоль границы с Мексикой. Этот участок располагается весьма близко к авиабазе Лафлин. Даже более того, он окружает эту секретную авиабазу", — пояснила Картер.Похожая ситуация произошла в штате Северная Дакота, где тоже приобрели землю рядом с секретным военным объектом, утверждает обозреватель. Серьезные опасения вызывает и деятельность китайской компании Huawei, чьи вышки сотовой связи, по мнению Картер, могли блокировать работу ядерных пусковых установок, поскольку купленная ими земля располагается совсем рядом с арсеналом.Обстановка стала весьма тревожной, и многие представители разведки это подтверждают: они давно бьют тревогу и обеспокоены тем, что уже может быть слишком поздно, подытожила обозреватель.
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в мире, техас, мексика, северная дакота, huawei technologies, китай
15:28 28.07.2022 (обновлено: 16:20 28.07.2022)
 
"Может быть поздно": в США забили тревогу из-за "массового захвата" земель

Обозреватель Fox News Картер: китайские фирмы массово захватывают земли США

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Китайские компании в последнее время массово скупают сельскохозяйственные земли в США, что вовсе не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Такое мнение выразила обозреватель телеканала Fox News Сара Картер.
По ее словам, эти фирмы связаны с китайским правительством. По данным на 2019 год, всего им принадлежало порядка 192 тысяч акров земли в Штатах, но в последнее время закупки выросли в разы. Причем наибольшую опасность создает то, что эти территории чаще всего находятся рядом с секретными военными объектами.
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"Например, в 2021 году бывший китайский военный чиновник приобрел 130 тысяч акров земли прямо здесь, в Дель-Рио, штат Техас, вдоль границы с Мексикой. Этот участок располагается весьма близко к авиабазе Лафлин. Даже более того, он окружает эту секретную авиабазу", — пояснила Картер.
Похожая ситуация произошла в штате Северная Дакота, где тоже приобрели землю рядом с секретным военным объектом, утверждает обозреватель. Серьезные опасения вызывает и деятельность китайской компании Huawei, чьи вышки сотовой связи, по мнению Картер, могли блокировать работу ядерных пусковых установок, поскольку купленная ими земля располагается совсем рядом с арсеналом.
Обстановка стала весьма тревожной, и многие представители разведки это подтверждают: они давно бьют тревогу и обеспокоены тем, что уже может быть слишком поздно, подытожила обозреватель.
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