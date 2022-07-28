12:25 28.07.2022 (обновлено: 15:53 28.07.2022)
Захарова ответила на слова Зеленского о наследнике Киевской Руси
Захарова призвала Зеленского не обижаться, что часть Украины будут называть Русью
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о единственном законном наследнике Киевской Руси.
"Княже Володимир, тогда, чур, не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский в видеообращении заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси. Эта тема звучит в его высказываниях не впервые. В прошлом году он говорил, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство" и пытаться доказать причастность к тысячелетней истории.
Тогда эти слова последовали за статьей президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский лидер назвал бедой и трагедией "стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной". Он также указал на то, что русские и украинцы — один народ. По мнению Путина, общее культурное наследие поделить невозможно.