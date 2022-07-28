https://ria.ru/20220728/zakharova-1805534055.html

Захарова ответила на слова Зеленского о наследнике Киевской Руси

Захарова ответила на слова Зеленского о наследнике Киевской Руси - РИА Новости, 28.07.2022

Захарова ответила на слова Зеленского о наследнике Киевской Руси

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о единственном РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:25

2022-07-28T12:25

2022-07-28T15:53

украина

владимир зеленский

мария захарова

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о единственном законном наследнике Киевской Руси.Ранее Зеленский в видеообращении заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси. Эта тема звучит в его высказываниях не впервые. В прошлом году он говорил, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство" и пытаться доказать причастность к тысячелетней истории.Тогда эти слова последовали за статьей президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский лидер назвал бедой и трагедией "стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной". Он также указал на то, что русские и украинцы — один народ. По мнению Путина, общее культурное наследие поделить невозможно.

https://ria.ru/20220728/zelenskiy-1805523452.html

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Станислав Ванд

украина, владимир зеленский, мария захарова, в мире, владимир путин, россия