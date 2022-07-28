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Захарова ответила на слова Зеленского о наследнике Киевской Руси - РИА Новости, 28.07.2022
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Захарова ответила на слова Зеленского о наследнике Киевской Руси
Захарова ответила на слова Зеленского о наследнике Киевской Руси - РИА Новости, 28.07.2022
Захарова ответила на слова Зеленского о наследнике Киевской Руси
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о единственном РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:25
2022-07-28T15:53
украина
владимир зеленский
мария захарова
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о единственном законном наследнике Киевской Руси.Ранее Зеленский в видеообращении заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси. Эта тема звучит в его высказываниях не впервые. В прошлом году он говорил, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство" и пытаться доказать причастность к тысячелетней истории.Тогда эти слова последовали за статьей президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский лидер назвал бедой и трагедией "стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной". Он также указал на то, что русские и украинцы — один народ. По мнению Путина, общее культурное наследие поделить невозможно.
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украина, владимир зеленский, мария захарова, в мире, владимир путин, россия
12:25 28.07.2022 (обновлено: 15:53 28.07.2022)
 
Захарова ответила на слова Зеленского о наследнике Киевской Руси

Захарова призвала Зеленского не обижаться, что часть Украины будут называть Русью

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о единственном законном наследнике Киевской Руси.

"Княже Володимир, тогда, чур, не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский в видеообращении заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси. Эта тема звучит в его высказываниях не впервые. В прошлом году он говорил, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство" и пытаться доказать причастность к тысячелетней истории.
Тогда эти слова последовали за статьей президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский лидер назвал бедой и трагедией "стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной". Он также указал на то, что русские и украинцы — один народ. По мнению Путина, общее культурное наследие поделить невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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