"Яндекс" предупредил пользователей о ненастоящей "Алисе"
"Яндекс" обнаружил мошенническую схему с голосовым помощником "Алиса"
Логотип "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Яндекс" обнаружил мошенническую схему с голосовым помощником "Алиса" - злоумышленники подделывают голос "умной" колонки с целью получить доступ к личным данным клиентов, рассказали в компании.
В сообщении пояснили, что люди получают звонки с неизвестных номеров, где схожий с "Алисой" голос предлагает принять участие в незаконных схемах, к примеру, "новый способ быстро заработать денег на бирже".
"Лучшее, что можно сделать в этой ситуации - положить трубку. Это ненастоящая "Алиса". Она не имеет никакого отношения к "Яндексу", зато имеет прямое отношение к злоумышленникам, которые хотят получить доступ к чужим банковским картам", - рассказали в компании.
В компании уточнили, что подобные звонки получают и сотрудники "Яндекса". Кроме того, специалисты рассказали, что настоящая "Алиса" никогда не будет звонить никому сама: искусственный интеллект может лишь ответить на подозрительные звонки, записать разговор, прислать расшифровку, или, например, по просьбе пользователя может набрать номер из адресной книги.
"Наша "Алиса" популярный персонаж, и ее часто пародируют - например, на YouTube. У злоумышленников это получается неумело, но фальшивку не всегда можно распознать с первого раза", - добавили в "Яндексе".