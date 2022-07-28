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"Яндекс" предупредил пользователей о ненастоящей "Алисе" - РИА Новости, 28.07.2022
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"Яндекс" предупредил пользователей о ненастоящей "Алисе"
"Яндекс" предупредил пользователей о ненастоящей "Алисе" - РИА Новости, 28.07.2022
"Яндекс" предупредил пользователей о ненастоящей "Алисе"
"Яндекс" обнаружил мошенническую схему с голосовым помощником "Алиса" - злоумышленники подделывают голос "умной" колонки с целью получить доступ к личным данным РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:53
2022-07-28T16:53
общество
яндекс
алиса
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Яндекс" обнаружил мошенническую схему с голосовым помощником "Алиса" - злоумышленники подделывают голос "умной" колонки с целью получить доступ к личным данным клиентов, рассказали в компании.В сообщении пояснили, что люди получают звонки с неизвестных номеров, где схожий с "Алисой" голос предлагает принять участие в незаконных схемах, к примеру, "новый способ быстро заработать денег на бирже"."Лучшее, что можно сделать в этой ситуации - положить трубку. Это ненастоящая "Алиса". Она не имеет никакого отношения к "Яндексу", зато имеет прямое отношение к злоумышленникам, которые хотят получить доступ к чужим банковским картам", - рассказали в компании.В компании уточнили, что подобные звонки получают и сотрудники "Яндекса". Кроме того, специалисты рассказали, что настоящая "Алиса" никогда не будет звонить никому сама: искусственный интеллект может лишь ответить на подозрительные звонки, записать разговор, прислать расшифровку, или, например, по просьбе пользователя может набрать номер из адресной книги."Наша "Алиса" популярный персонаж, и ее часто пародируют - например, на YouTube. У злоумышленников это получается неумело, но фальшивку не всегда можно распознать с первого раза", - добавили в "Яндексе".
https://ria.ru/20220720/moshennichestvo-1803658397.html
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общество, яндекс, алиса
16:53 28.07.2022
 
"Яндекс" предупредил пользователей о ненастоящей "Алисе"

"Яндекс" обнаружил мошенническую схему с голосовым помощником "Алиса"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛоготип "Яндекс"
Логотип Яндекс - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Яндекс" обнаружил мошенническую схему с голосовым помощником "Алиса" - злоумышленники подделывают голос "умной" колонки с целью получить доступ к личным данным клиентов, рассказали в компании.
В сообщении пояснили, что люди получают звонки с неизвестных номеров, где схожий с "Алисой" голос предлагает принять участие в незаконных схемах, к примеру, "новый способ быстро заработать денег на бирже".
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"Лучшее, что можно сделать в этой ситуации - положить трубку. Это ненастоящая "Алиса". Она не имеет никакого отношения к "Яндексу", зато имеет прямое отношение к злоумышленникам, которые хотят получить доступ к чужим банковским картам", - рассказали в компании.
В компании уточнили, что подобные звонки получают и сотрудники "Яндекса". Кроме того, специалисты рассказали, что настоящая "Алиса" никогда не будет звонить никому сама: искусственный интеллект может лишь ответить на подозрительные звонки, записать разговор, прислать расшифровку, или, например, по просьбе пользователя может набрать номер из адресной книги.
"Наша "Алиса" популярный персонаж, и ее часто пародируют - например, на YouTube. У злоумышленников это получается неумело, но фальшивку не всегда можно распознать с первого раза", - добавили в "Яндексе".
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