https://ria.ru/20220728/yandeks-1805641997.html

"Яндекс" предупредил пользователей о ненастоящей "Алисе"

"Яндекс" предупредил пользователей о ненастоящей "Алисе" - РИА Новости, 28.07.2022

"Яндекс" предупредил пользователей о ненастоящей "Алисе"

"Яндекс" обнаружил мошенническую схему с голосовым помощником "Алиса" - злоумышленники подделывают голос "умной" колонки с целью получить доступ к личным данным РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:53

2022-07-28T16:53

2022-07-28T16:53

общество

яндекс

алиса

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Яндекс" обнаружил мошенническую схему с голосовым помощником "Алиса" - злоумышленники подделывают голос "умной" колонки с целью получить доступ к личным данным клиентов, рассказали в компании.В сообщении пояснили, что люди получают звонки с неизвестных номеров, где схожий с "Алисой" голос предлагает принять участие в незаконных схемах, к примеру, "новый способ быстро заработать денег на бирже"."Лучшее, что можно сделать в этой ситуации - положить трубку. Это ненастоящая "Алиса". Она не имеет никакого отношения к "Яндексу", зато имеет прямое отношение к злоумышленникам, которые хотят получить доступ к чужим банковским картам", - рассказали в компании.В компании уточнили, что подобные звонки получают и сотрудники "Яндекса". Кроме того, специалисты рассказали, что настоящая "Алиса" никогда не будет звонить никому сама: искусственный интеллект может лишь ответить на подозрительные звонки, записать разговор, прислать расшифровку, или, например, по просьбе пользователя может набрать номер из адресной книги."Наша "Алиса" популярный персонаж, и ее часто пародируют - например, на YouTube. У злоумышленников это получается неумело, но фальшивку не всегда можно распознать с первого раза", - добавили в "Яндексе".

https://ria.ru/20220720/moshennichestvo-1803658397.html

https://ria.ru/20220628/moshenniki-1798601967.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, яндекс, алиса