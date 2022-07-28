https://ria.ru/20220728/yakutsk-1805479020.html
В Якутске задержали военкома города, сообщил источник
В Якутске задержали военкома города, сообщил источник - РИА Новости, 28.07.2022
В Якутске задержали военкома города, сообщил источник
В Якутске в среду задержали военкома города Афанасия Захарова, в его квартире прошли обыски, сообщил РИА Новости источник близкий со следствием. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T06:44
2022-07-28T06:44
2022-07-28T06:45
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. В Якутске в среду задержали военкома города Афанасия Захарова, в его квартире прошли обыски, сообщил РИА Новости источник близкий со следствием.Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в столице республики силовики задержали военкома города."Это не фейк, военкома Якутска Афанасия Захарова, действительно, задержали. В его квартире прошли обыски. Сегодня должны избрать меру пресечения", - сказал источник.В военном комиссариате Республики Саха (Якутия) заявили РИА Новости о том, что официально никакой информации по поводу задержания Захарова нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск
06:44 28.07.2022 (обновлено: 06:45 28.07.2022)
В Якутске задержали военкома города, сообщил источник
В Якутске задержали военкома города Афанасия Захарова, в его квартире прошли обыски
ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. В Якутске в среду задержали военкома города Афанасия Захарова, в его квартире прошли обыски, сообщил РИА Новости источник близкий со следствием.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в столице республики силовики задержали военкома города.
"Это не фейк, военкома Якутска
Афанасия Захарова, действительно, задержали. В его квартире прошли обыски. Сегодня должны избрать меру пресечения", - сказал источник.
В военном комиссариате Республики Саха (Якутия) заявили РИА Новости о том, что официально никакой информации по поводу задержания Захарова нет.