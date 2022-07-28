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Суд оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 28.07.2022
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Суд оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 28.07.2022
Суд оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:10
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происшествия
россия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости."Признать виновным WhatsApp LLC. и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 18 миллионов рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Наказание установили в соответствии с частью девять статьи 13.11 КоАП России "Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных". Представитель компании в суд не явился, поэтому дело рассматривалось без него.Первый подобный штраф корпорации выписали в августе 2021 года — на четыре миллиона рублей.
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происшествия, россия
11:10 28.07.2022 (обновлено: 13:36 28.07.2022)
 
Суд оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян

WhatsApp оштрафовали на 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные россиян

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать виновным WhatsApp LLC. и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 18 миллионов рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Наказание установили в соответствии с частью девять статьи 13.11 КоАП России "Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных". Представитель компании в суд не явился, поэтому дело рассматривалось без него.
Первый подобный штраф корпорации выписали в августе 2021 года — на четыре миллиона рублей.
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