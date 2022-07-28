https://ria.ru/20220728/whatsapp-1805512078.html

Суд оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян

Суд оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 28.07.2022

Суд оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:10

2022-07-28T11:10

2022-07-28T13:36

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881281_0:320:3072:2047_1920x0_80_0_0_311e92754fbe4128f31bc8d6d9a998a4.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости."Признать виновным WhatsApp LLC. и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 18 миллионов рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Наказание установили в соответствии с частью девять статьи 13.11 КоАП России "Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных". Представитель компании в суд не явился, поэтому дело рассматривалось без него.Первый подобный штраф корпорации выписали в августе 2021 года — на четыре миллиона рублей.

https://ria.ru/20220726/shtraf-1805055357.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия