23:00 28.07.2022 (обновлено: 23:41 28.07.2022)
Бюджет Сербии "кровоточит" из-за расходов в энергоснабжении, заявил Вучич
Президент Вучич заявил о чрезвычайном положении в Сербии в ближайшие восемь месяцев
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 июл — РИА Новости. Власти Сербии из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта, заявил президент Александр Вучич.
"На днях начинается август. До конца марта для нас в государстве чрезвычайное положение, хотя и не будем его официально вводить", — сказал он в эфире TV Pink и несколько раз повторил, что бюджет "кровоточит", чтобы покрыть дополнительные расходы в энергоснабжении, социальной сфере и остальные расходы.
Глава государства также сообщил, что по новому трехлетнему контракту с "Газпромом" Сербия сейчас получает газ по цене 350-370 долларов за тысячу кубических метров. Речь идет о двух миллиардах кубометров в год. Еще один недостающий для сербских потребностей миллиард кубических метров Белград вынужден покупать по рыночной цене.
"На это мы выделили 560 миллионов евро. Это огромные деньги. Говорю это, чтобы люди поняли, насколько государство "кровоточит", насколько это трудно", — отметил президент Сербии и добавил, что такие расходы возможны благодаря проводимой успешной налоговой политике, финансовой стабильности и ожидаемому ВВП в 58 миллиардов евро.
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Утром в четверг Вучич рассказал, что высокие температуры на Западных Балканах создают угрозу урожаю кукурузы и привели к снижению уровня воды в Дунае и проблемам с транспортом угля, с одной стороны, и росту потребления электроэнергии — с другой. По его словам, это создает трудности в производстве электроэнергии, которую сербские власти вынуждены импортировать. Ожидается, что добыча угля в стране снизится в предстоящем периоде, он сейчас доставляется к теплоэлектростанциям грузовиками и поездами в объемах тысячи тонн в сутки как из Сербии, так и из стран региона.
Вучич ранее неоднократно подчеркивал, что стоимость электроэнергии в стране является одной из самых низких в Европе. По его данным, в начале июля при ценах на мировых биржах около 360 евро за мегаватт в Сербии мегаватт для домовладений стоит 41 евро, а для предприятий — 75 евро. Производителем свыше 50 процентов энергии в стране является сеть теплоэлектростанций "Никола Тесла" (ТЕНТ) с максимальными годовыми показателями в 20 тысяч произведенных гигаватт-часов и 28 миллионами тонн переработанного лигнита из бассейна "Колубара".