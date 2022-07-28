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В Турции готовы предоставить площадку для встречи глав МИД России и Украины - РИА Новости, 28.07.2022
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В Турции готовы предоставить площадку для встречи глав МИД России и Украины
В Турции готовы предоставить площадку для встречи глав МИД России и Украины - РИА Новости, 28.07.2022
В Турции готовы предоставить площадку для встречи глав МИД России и Украины
Турция готова предложить площадку для встречи глав МИД России и Украины для достижения прекращения огня, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:49
2022-07-28T14:49
в мире
россия
украина
стамбул
владимир зеленский
владимир путин
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 28 июл – РИА Новости. Турция готова предложить площадку для встречи глав МИД России и Украины для достижения прекращения огня, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20220726/torgovlya-1804935479.html
https://ria.ru/20220727/sdelka-1805331506.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, мевлют чавушоглу
14:49 28.07.2022
 
В Турции готовы предоставить площадку для встречи глав МИД России и Украины

Чавушоглу: Турция готова предоставить главам МИД России и Украины площадку для встречи

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 28 июл – РИА Новости. Турция готова предложить площадку для встречи глав МИД России и Украины для достижения прекращения огня, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Мы готовы организовать встречу при согласии сторон. Посредничество Турции для достижения прекращения огня будет продолжено", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в четверг.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
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Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
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