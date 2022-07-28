https://ria.ru/20220728/vs-1805538119.html
ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Ураган"
ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 28.07.2022
ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Ураган"
Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы поразили еще две батареи украинских РСЗО "Ураган" и батарею "Градов", сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:40
2022-07-28T12:40
2022-07-28T12:41
специальная военная операция на украине
россия
красный октябрь
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6ff4f1978f8fcd13eee5e4274d2b50e.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы поразили еще две батареи украинских РСЗО "Ураган" и батарею "Градов", сообщило в четверг министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Красный Октябрь, батарея реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийская батарея гаубиц "Мста-Б" в районе Северска", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, за сутки подавлено 5 артиллерийских взводов орудий Д-20 и 9 артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Опытное, Андреевка, Северное, Новомихайловка, Великая Новоселка, Водяное, Георгиевка и Крестище Донецкой народной республики, Кульбакино, Прибужье и Доброе Николаевской области, а также Светличное и Старая Гнилица в Харьковской области", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красный октябрь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e35a6cad5bb0f935e1dc446b96dfaae2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красный октябрь, донецкая народная республика
12:40 28.07.2022 (обновлено: 12:41 28.07.2022)
ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Ураган"
Минобороны: ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Ураган", батарею "Града"