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ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Ураган"

ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 28.07.2022

ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Ураган"

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы поразили еще две батареи украинских РСЗО "Ураган" и батарею "Градов", сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:40

2022-07-28T12:40

2022-07-28T12:41

специальная военная операция на украине

россия

красный октябрь

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы поразили еще две батареи украинских РСЗО "Ураган" и батарею "Градов", сообщило в четверг министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Красный Октябрь, батарея реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийская батарея гаубиц "Мста-Б" в районе Северска", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, за сутки подавлено 5 артиллерийских взводов орудий Д-20 и 9 артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Опытное, Андреевка, Северное, Новомихайловка, Великая Новоселка, Водяное, Георгиевка и Крестище Донецкой народной республики, Кульбакино, Прибужье и Доброе Николаевской области, а также Светличное и Старая Гнилица в Харьковской области", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красный октябрь

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россия, красный октябрь, донецкая народная республика