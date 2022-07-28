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ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Ураган"
ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 28.07.2022
ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Ураган"
Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы поразили еще две батареи украинских РСЗО "Ураган" и батарею "Градов", сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:40
2022-07-28T12:41
специальная военная операция на украине
россия
красный октябрь
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы поразили еще две батареи украинских РСЗО "Ураган" и батарею "Градов", сообщило в четверг министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Красный Октябрь, батарея реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийская батарея гаубиц "Мста-Б" в районе Северска", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, за сутки подавлено 5 артиллерийских взводов орудий Д-20 и 9 артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Опытное, Андреевка, Северное, Новомихайловка, Великая Новоселка, Водяное, Георгиевка и Крестище Донецкой народной республики, Кульбакино, Прибужье и Доброе Николаевской области, а также Светличное и Старая Гнилица в Харьковской области", - отмечает Минобороны РФ.
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россия, красный октябрь, донецкая народная республика
12:40 28.07.2022 (обновлено: 12:41 28.07.2022)
 
ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Ураган"

Минобороны: ВС России уничтожили две батареи РСЗО "Ураган", батарею "Града"

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы поразили еще две батареи украинских РСЗО "Ураган" и батарею "Градов", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Красный Октябрь, батарея реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийская батарея гаубиц "Мста-Б" в районе Северска", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, за сутки подавлено 5 артиллерийских взводов орудий Д-20 и 9 артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Опытное, Андреевка, Северное, Новомихайловка, Великая Новоселка, Водяное, Георгиевка и Крестище Донецкой народной республики, Кульбакино, Прибужье и Доброе Николаевской области, а также Светличное и Старая Гнилица в Харьковской области", - отмечает Минобороны РФ.
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