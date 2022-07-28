Бастрыкин поручил расследовать осквернение подростком могил в Воронеже
СК даст оценку поступку подростка, который мочился на могилу на кладбище в Воронеже
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Следователи дадут правовую оценку действиям молодого человека, который мочился на могилу на кладбище в Воронеже и танцевал на памятниках, сообщает СУСК по региону.
Видео, на котором молодой человек матерится и мочится на могилу, танцует на памятниках и целуется с другим юношей, появилось в четверг в ряде Telegram-каналов. Сообщалось, что этот вызывающий перфоманс произошел на одном из воронежских кладбищ. Полиция объявила о начале проверки по факту опубликования видеозаписи, а вскоре сообщила о задержании молодых людей 15 и 16 лет, подозреваемых в совершении противоправного деяния.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского следственного управления Кириллу Левиту организовать проверку после осквернения подростком могил.
"В Воронеже организована проверка по факту осквернения могил на городском кладбище... Предварительно установлено, что двое местных несовершеннолетних жителей в возрасте 15 и 16 лет совершали хулиганские действия на могилах, расположенных на кладбище "Лесное" Воронежа, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. В последующем данные записи были размещены в социальных сетях и получили массовое распространение", - сообщает следствие.
За месяц в Воронежской это уже второй случай дикого поведения молодых людей на кладбище. Предыдущий ролик, вызвавший резонанс, стал известен 27 июня. На видео в темноте молодой человек исполнял на фоне могильных памятников крайне неприличную песню. Спустя некоторое время после появления "концерта" в интернете появилось другое видео, где герой ролика извиняется за свой поступок, стоя на коленях. Полиция начала проверку по факту публикации видео, и на прошлой неделе объявила, что установила личность "гражданина, который своими действиями осквернил могилы на кладбище", расположенном в Семилукском районе Воронежской области. Им оказался 19-летний житель Воронеже. Теперь полиция решает вопрос о привлечении молодого человека к ответственности за свои действия.