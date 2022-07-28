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Бастрыкин поручил расследовать осквернение подростком могил в Воронеже - РИА Новости, 28.07.2022
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Бастрыкин поручил расследовать осквернение подростком могил в Воронеже
Бастрыкин поручил расследовать осквернение подростком могил в Воронеже - РИА Новости, 28.07.2022
Бастрыкин поручил расследовать осквернение подростком могил в Воронеже
Следователи дадут правовую оценку действиям молодого человека, который мочился на могилу на кладбище в Воронеже и танцевал на памятниках, сообщает СУСК по... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T22:49
2022-07-28T22:49
происшествия
александр бастрыкин
воронеж
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Следователи дадут правовую оценку действиям молодого человека, который мочился на могилу на кладбище в Воронеже и танцевал на памятниках, сообщает СУСК по региону.Видео, на котором молодой человек матерится и мочится на могилу, танцует на памятниках и целуется с другим юношей, появилось в четверг в ряде Telegram-каналов. Сообщалось, что этот вызывающий перфоманс произошел на одном из воронежских кладбищ. Полиция объявила о начале проверки по факту опубликования видеозаписи, а вскоре сообщила о задержании молодых людей 15 и 16 лет, подозреваемых в совершении противоправного деяния.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского следственного управления Кириллу Левиту организовать проверку после осквернения подростком могил.За месяц в Воронежской это уже второй случай дикого поведения молодых людей на кладбище. Предыдущий ролик, вызвавший резонанс, стал известен 27 июня. На видео в темноте молодой человек исполнял на фоне могильных памятников крайне неприличную песню. Спустя некоторое время после появления "концерта" в интернете появилось другое видео, где герой ролика извиняется за свой поступок, стоя на коленях. Полиция начала проверку по факту публикации видео, и на прошлой неделе объявила, что установила личность "гражданина, который своими действиями осквернил могилы на кладбище", расположенном в Семилукском районе Воронежской области. Им оказался 19-летний житель Воронеже. Теперь полиция решает вопрос о привлечении молодого человека к ответственности за свои действия.
https://ria.ru/20220728/podrostki-1805692071.html
https://ria.ru/20220724/izbienie-1804580772.html
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происшествия, александр бастрыкин, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
22:49 28.07.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать осквернение подростком могил в Воронеже

СК даст оценку поступку подростка, который мочился на могилу на кладбище в Воронеже

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Следователи дадут правовую оценку действиям молодого человека, который мочился на могилу на кладбище в Воронеже и танцевал на памятниках, сообщает СУСК по региону.
Видео, на котором молодой человек матерится и мочится на могилу, танцует на памятниках и целуется с другим юношей, появилось в четверг в ряде Telegram-каналов. Сообщалось, что этот вызывающий перфоманс произошел на одном из воронежских кладбищ. Полиция объявила о начале проверки по факту опубликования видеозаписи, а вскоре сообщила о задержании молодых людей 15 и 16 лет, подозреваемых в совершении противоправного деяния.
Кадр видеозаписи с осквернением могил на одном из кладбищ Воронежа
Вчера, 19:01
В Воронеже задержали подростков, осквернивших могилы на кладбище
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского следственного управления Кириллу Левиту организовать проверку после осквернения подростком могил.
Воронеже организована проверка по факту осквернения могил на городском кладбище... Предварительно установлено, что двое местных несовершеннолетних жителей в возрасте 15 и 16 лет совершали хулиганские действия на могилах, расположенных на кладбище "Лесное" Воронежа, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. В последующем данные записи были размещены в социальных сетях и получили массовое распространение", - сообщает следствие.
За месяц в Воронежской это уже второй случай дикого поведения молодых людей на кладбище. Предыдущий ролик, вызвавший резонанс, стал известен 27 июня. На видео в темноте молодой человек исполнял на фоне могильных памятников крайне неприличную песню. Спустя некоторое время после появления "концерта" в интернете появилось другое видео, где герой ролика извиняется за свой поступок, стоя на коленях. Полиция начала проверку по факту публикации видео, и на прошлой неделе объявила, что установила личность "гражданина, который своими действиями осквернил могилы на кладбище", расположенном в Семилукском районе Воронежской области. Им оказался 19-летний житель Воронеже. Теперь полиция решает вопрос о привлечении молодого человека к ответственности за свои действия.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 06:57
В Приморье арестовали подростка, избившего ногами пенсионерку
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинВоронежРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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