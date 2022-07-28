https://ria.ru/20220728/voronezh-1805731839.html

Бастрыкин поручил расследовать осквернение подростком могил в Воронеже

Бастрыкин поручил расследовать осквернение подростком могил в Воронеже - РИА Новости, 28.07.2022

Бастрыкин поручил расследовать осквернение подростком могил в Воронеже

Следователи дадут правовую оценку действиям молодого человека, который мочился на могилу на кладбище в Воронеже и танцевал на памятниках, сообщает СУСК по... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T22:49

2022-07-28T22:49

2022-07-28T22:49

происшествия

александр бастрыкин

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Следователи дадут правовую оценку действиям молодого человека, который мочился на могилу на кладбище в Воронеже и танцевал на памятниках, сообщает СУСК по региону.Видео, на котором молодой человек матерится и мочится на могилу, танцует на памятниках и целуется с другим юношей, появилось в четверг в ряде Telegram-каналов. Сообщалось, что этот вызывающий перфоманс произошел на одном из воронежских кладбищ. Полиция объявила о начале проверки по факту опубликования видеозаписи, а вскоре сообщила о задержании молодых людей 15 и 16 лет, подозреваемых в совершении противоправного деяния.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского следственного управления Кириллу Левиту организовать проверку после осквернения подростком могил.За месяц в Воронежской это уже второй случай дикого поведения молодых людей на кладбище. Предыдущий ролик, вызвавший резонанс, стал известен 27 июня. На видео в темноте молодой человек исполнял на фоне могильных памятников крайне неприличную песню. Спустя некоторое время после появления "концерта" в интернете появилось другое видео, где герой ролика извиняется за свой поступок, стоя на коленях. Полиция начала проверку по факту публикации видео, и на прошлой неделе объявила, что установила личность "гражданина, который своими действиями осквернил могилы на кладбище", расположенном в Семилукском районе Воронежской области. Им оказался 19-летний житель Воронеже. Теперь полиция решает вопрос о привлечении молодого человека к ответственности за свои действия.

https://ria.ru/20220728/podrostki-1805692071.html

https://ria.ru/20220724/izbienie-1804580772.html

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происшествия, александр бастрыкин, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)