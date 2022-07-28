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Церковь всегда благословляла воинский подвиг, заявили в РПЦ - РИА Новости, 28.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220728/voiny-1805480093.html
Церковь всегда благословляла воинский подвиг, заявили в РПЦ
Церковь всегда благословляла воинский подвиг, заявили в РПЦ - РИА Новости, 28.07.2022
Церковь всегда благословляла воинский подвиг, заявили в РПЦ
Убийство противно природе человека, и ни один святой не был канонизирован за него, но Церковь никогда не отлучала выполняющих свой долг воинов, заявил в... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T07:18
2022-07-28T07:20
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Убийство противно природе человека, и ни один святой не был канонизирован за него, но Церковь никогда не отлучала выполняющих свой долг воинов, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Нет ни одного святого, который был бы канонизирован Церковью за убийство. Убийство противно человеческой природе, запрещено заповедью. У любого верующего оно вызывает нравственное отторжение. Другое дело, что Церковь никогда не призывала к отлучению от Церкви воинов, которые несли свою службу и во времена Христа, как и сейчас. Все святые воины причислены к лику святых за то, что они поднимали меч для защиты своих ближних", – сказал он.Воинский подвиг, отметил он, Церковь всегда благословляла. "Ведь наш мир, поврежденный грехом, несовершенен. Приходится выбирать: либо мы применяем насилие в отношении тех, кто угрожает уничтожением нашему Отечеству и смертью – нашим близким, либо своим бездействием мы предаем на смерть и страдания всех, кто нам дорог", – заключил Легойда.
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общество, россия
07:18 28.07.2022 (обновлено: 07:20 28.07.2022)
 
Церковь всегда благословляла воинский подвиг, заявили в РПЦ

Представитель РПЦ Легойда заявил, что Церковь всегда благословляла воинский подвиг

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Убийство противно природе человека, и ни один святой не был канонизирован за него, но Церковь никогда не отлучала выполняющих свой долг воинов, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Нет ни одного святого, который был бы канонизирован Церковью за убийство. Убийство противно человеческой природе, запрещено заповедью. У любого верующего оно вызывает нравственное отторжение. Другое дело, что Церковь никогда не призывала к отлучению от Церкви воинов, которые несли свою службу и во времена Христа, как и сейчас. Все святые воины причислены к лику святых за то, что они поднимали меч для защиты своих ближних", – сказал он.
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Воинский подвиг, отметил он, Церковь всегда благословляла. "Ведь наш мир, поврежденный грехом, несовершенен. Приходится выбирать: либо мы применяем насилие в отношении тех, кто угрожает уничтожением нашему Отечеству и смертью – нашим близким, либо своим бездействием мы предаем на смерть и страдания всех, кто нам дорог", – заключил Легойда.
 
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