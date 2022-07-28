https://ria.ru/20220728/voiny-1805480093.html

Церковь всегда благословляла воинский подвиг, заявили в РПЦ

Церковь всегда благословляла воинский подвиг, заявили в РПЦ - РИА Новости, 28.07.2022

Церковь всегда благословляла воинский подвиг, заявили в РПЦ

Убийство противно природе человека, и ни один святой не был канонизирован за него, но Церковь никогда не отлучала выполняющих свой долг воинов, заявил в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T07:18

2022-07-28T07:18

2022-07-28T07:20

религия

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795688437_0:205:3070:1931_1920x0_80_0_0_4116da7b7d653455143a32a289284c6b.jpg

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Убийство противно природе человека, и ни один святой не был канонизирован за него, но Церковь никогда не отлучала выполняющих свой долг воинов, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Нет ни одного святого, который был бы канонизирован Церковью за убийство. Убийство противно человеческой природе, запрещено заповедью. У любого верующего оно вызывает нравственное отторжение. Другое дело, что Церковь никогда не призывала к отлучению от Церкви воинов, которые несли свою службу и во времена Христа, как и сейчас. Все святые воины причислены к лику святых за то, что они поднимали меч для защиты своих ближних", – сказал он.Воинский подвиг, отметил он, Церковь всегда благословляла. "Ведь наш мир, поврежденный грехом, несовершенен. Приходится выбирать: либо мы применяем насилие в отношении тех, кто угрожает уничтожением нашему Отечеству и смертью – нашим близким, либо своим бездействием мы предаем на смерть и страдания всех, кто нам дорог", – заключил Легойда.

https://ria.ru/20220608/rpts-1793932388.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия