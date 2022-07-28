17:12 28.07.2022 (обновлено: 18:15 28.07.2022)
Эстония прекратит выдачу россиянам виз для обучения
Эстония прекратит выдачу россиянам виз и видов на жительство для обучения
Флаг на здании посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 28 июл — РИА Новости. Эстония прекратит выдачу российским и белорусским гражданам виз и видов на жительство для обучения, сообщила пресс-служба правительства страны.
"Правительство решило изменить порядок выдачи виз. Первое изменение заключается в том, что выдача срочных виз и видов на жительство с целью обучения гражданам России и Белоруссии приостанавливается. Также краткосрочное трудоустройство граждан России и Белоруссии в Эстонии может быть оформлено только при наличии у них действующей эстонской визы", — говорится в заявлении.
Правительство поясняет, что ранее россияне и белорусы, получившие, например, туристическую визу в какой-либо другой стране Шенгенской зоны, могли приехать в Эстонию и ходатайствовать о разрешении на краткосрочное трудоустройство. Теперь такая практика отменяется.
"Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма, а затем приезжают в Эстонию и ходатайствуют о трудоустройстве", — приводит пресс-служба слова главы МИД Урмаса Рейнсалу.
Глава эстонского внешнеполитического ведомства сообщал, что ведомство готовит предложения Брюсселю по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам России. При этом источник в постпредстве ЕС в Москве сообщал РИА Новости, что решение об отмене выдачи виз россиянам на уровне Евросоюза не принималось.
Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. Между тем в ведомстве, отвечая на вопрос о том, есть ли риск прекращения оформления виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве РИА Новости подчеркнули, что возможные ограничения при их введении стали бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.