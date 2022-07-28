https://ria.ru/20220728/vizy-1805651993.html

Эстония прекратит выдачу россиянам виз для обучения

Эстония прекратит выдачу россиянам виз для обучения - РИА Новости, 28.07.2022

Эстония прекратит выдачу россиянам виз для обучения

Эстония прекратит выдачу российским и белорусским гражданам виз и видов на жительство для обучения, сообщила пресс-служба правительства страны. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:12

2022-07-28T17:12

2022-07-28T18:15

эстония

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урмас рейнсалу

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

новости - туризм

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июл — РИА Новости. Эстония прекратит выдачу российским и белорусским гражданам виз и видов на жительство для обучения, сообщила пресс-служба правительства страны.Правительство поясняет, что ранее россияне и белорусы, получившие, например, туристическую визу в какой-либо другой стране Шенгенской зоны, могли приехать в Эстонию и ходатайствовать о разрешении на краткосрочное трудоустройство. Теперь такая практика отменяется."Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма, а затем приезжают в Эстонию и ходатайствуют о трудоустройстве", — приводит пресс-служба слова главы МИД Урмаса Рейнсалу.Глава эстонского внешнеполитического ведомства сообщал, что ведомство готовит предложения Брюсселю по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам России. При этом источник в постпредстве ЕС в Москве сообщал РИА Новости, что решение об отмене выдачи виз россиянам на уровне Евросоюза не принималось.Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. Между тем в ведомстве, отвечая на вопрос о том, есть ли риск прекращения оформления виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве РИА Новости подчеркнули, что возможные ограничения при их введении стали бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.

https://ria.ru/20220728/vizy-1805636073.html

https://ria.ru/20220728/shengen-1805635191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

эстония, россия, евросоюз, урмас рейнсалу, в мире, москва, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), новости - туризм