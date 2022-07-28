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Эстония прекратит выдачу россиянам виз для обучения - РИА Новости, 28.07.2022
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Эстония прекратит выдачу россиянам виз для обучения
Эстония прекратит выдачу россиянам виз для обучения - РИА Новости, 28.07.2022
Эстония прекратит выдачу россиянам виз для обучения
Эстония прекратит выдачу российским и белорусским гражданам виз и видов на жительство для обучения, сообщила пресс-служба правительства страны. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:12
2022-07-28T18:15
эстония
россия
евросоюз
урмас рейнсалу
в мире
москва
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июл — РИА Новости. Эстония прекратит выдачу российским и белорусским гражданам виз и видов на жительство для обучения, сообщила пресс-служба правительства страны.Правительство поясняет, что ранее россияне и белорусы, получившие, например, туристическую визу в какой-либо другой стране Шенгенской зоны, могли приехать в Эстонию и ходатайствовать о разрешении на краткосрочное трудоустройство. Теперь такая практика отменяется."Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма, а затем приезжают в Эстонию и ходатайствуют о трудоустройстве", — приводит пресс-служба слова главы МИД Урмаса Рейнсалу.Глава эстонского внешнеполитического ведомства сообщал, что ведомство готовит предложения Брюсселю по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам России. При этом источник в постпредстве ЕС в Москве сообщал РИА Новости, что решение об отмене выдачи виз россиянам на уровне Евросоюза не принималось.Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. Между тем в ведомстве, отвечая на вопрос о том, есть ли риск прекращения оформления виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве РИА Новости подчеркнули, что возможные ограничения при их введении стали бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.
https://ria.ru/20220728/vizy-1805636073.html
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эстония, россия, евросоюз, урмас рейнсалу, в мире, москва, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), новости - туризм
17:12 28.07.2022 (обновлено: 18:15 28.07.2022)
 
Эстония прекратит выдачу россиянам виз для обучения

Эстония прекратит выдачу россиянам виз и видов на жительство для обучения

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Эстонии в Москве
Флаг на здании посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июл — РИА Новости. Эстония прекратит выдачу российским и белорусским гражданам виз и видов на жительство для обучения, сообщила пресс-служба правительства страны.

"Правительство решило изменить порядок выдачи виз. Первое изменение заключается в том, что выдача срочных виз и видов на жительство с целью обучения гражданам России и Белоруссии приостанавливается. Также краткосрочное трудоустройство граждан России и Белоруссии в Эстонии может быть оформлено только при наличии у них действующей эстонской визы", — говорится в заявлении.

Правительство поясняет, что ранее россияне и белорусы, получившие, например, туристическую визу в какой-либо другой стране Шенгенской зоны, могли приехать в Эстонию и ходатайствовать о разрешении на краткосрочное трудоустройство. Теперь такая практика отменяется.
"Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма, а затем приезжают в Эстонию и ходатайствуют о трудоустройстве", — приводит пресс-служба слова главы МИД Урмаса Рейнсалу.
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Глава эстонского внешнеполитического ведомства сообщал, что ведомство готовит предложения Брюсселю по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам России. При этом источник в постпредстве ЕС в Москве сообщал РИА Новости, что решение об отмене выдачи виз россиянам на уровне Евросоюза не принималось.
Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. Между тем в ведомстве, отвечая на вопрос о том, есть ли риск прекращения оформления виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве РИА Новости подчеркнули, что возможные ограничения при их введении стали бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.
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