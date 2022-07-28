Рейтинг@Mail.ru
В ЕК заявили о невозможности полного прекращения выдачи виз россиянам - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220728/vizy-1805636073.html
В ЕК заявили о невозможности полного прекращения выдачи виз россиянам
В ЕК заявили о невозможности полного прекращения выдачи виз россиянам - РИА Новости, 28.07.2022
В ЕК заявили о невозможности полного прекращения выдачи виз россиянам
Страны Евросоюза не могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России, говорится в ответе Еврокомиссии на запрос центральной финской газеты... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:32
2022-07-28T16:59
россия
польша
чехия
еврокомиссия
евросоюз
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0c669b23535c68fba53a59bdc39b274e.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 28 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза не могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России, говорится в ответе Еврокомиссии на запрос центральной финской газеты Helsingin sanomat."Всегда есть группы, которым должны быть выданы визы, такие как гуманитарные цели, члены семьи, журналисты и диссиденты", — утверждается в материале.При этом ЕК подчеркнула, что государства-члены могут сами принимать решение по выдаче краткосрочных шенгенских виз и рассматривать каждое заявление в индивидуальном порядке.Комиссия не стала спекулировать на тему, поднимался ли во время заседаний вопрос визовых ограничений для российских граждан.Сейчас несколько государств Евросоюза уже ограничили выдачу документов.Например, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Польша продлевают или выдают новые визы только членам семьи резидента ЕС или при определенных строгих условиях. Варшава также потребовала ввести ограничения по выдаче документов для россиян на территории всего ЕС. Нидерланды не могут оформлять новые визы россиянам, так как Москва выслала их представителей из страны, отмечали финские СМИ. Франция, Греция и Испания в ближайшее время не будут принимать новые заявления на получение визы в России, в системе записи на подачу документов нет мест на ближайшие недели, уточняли финские журналисты.Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. Между тем в ведомстве, отвечая на вопрос о том, есть ли риск прекращения оформления виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве РИА Новости подчеркнули, что возможные ограничения при их введении стали бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.
https://ria.ru/20220726/finlyandiya-1805125433.html
https://ria.ru/20220727/shveytsariya-1805448103.html
россия
польша
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_ee4e09b68c2aba34220d83f9548e5e61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, чехия, еврокомиссия, евросоюз, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), новости - туризм
16:32 28.07.2022 (обновлено: 16:59 28.07.2022)
 
В ЕК заявили о невозможности полного прекращения выдачи виз россиянам

ЕК: страны Евросоюза не могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости
Шенгенская виза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 28 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза не могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России, говорится в ответе Еврокомиссии на запрос центральной финской газеты Helsingin sanomat.
"Всегда есть группы, которым должны быть выданы визы, такие как гуманитарные цели, члены семьи, журналисты и диссиденты", — утверждается в материале.
При этом ЕК подчеркнула, что государства-члены могут сами принимать решение по выдаче краткосрочных шенгенских виз и рассматривать каждое заявление в индивидуальном порядке.
Комиссия не стала спекулировать на тему, поднимался ли во время заседаний вопрос визовых ограничений для российских граждан.
В центре Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 17:29Туризм
Финляндия стала в десять раз чаще отказывать в визах россиянам
Сейчас несколько государств Евросоюза уже ограничили выдачу документов.
Например, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Польша продлевают или выдают новые визы только членам семьи резидента ЕС или при определенных строгих условиях. Варшава также потребовала ввести ограничения по выдаче документов для россиян на территории всего ЕС. Нидерланды не могут оформлять новые визы россиянам, так как Москва выслала их представителей из страны, отмечали финские СМИ. Франция, Греция и Испания в ближайшее время не будут принимать новые заявления на получение визы в России, в системе записи на подачу документов нет мест на ближайшие недели, уточняли финские журналисты.
Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. Между тем в ведомстве, отвечая на вопрос о том, есть ли риск прекращения оформления виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве РИА Новости подчеркнули, что возможные ограничения при их введении стали бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 21:23
В Швейцарии опровергли данные об отказе в выдаче виз российским делегациям
 
ТуризмРоссияПольшаЧехияЕврокомиссияЕвросоюзФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала