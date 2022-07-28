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В ЕК заявили о невозможности полного прекращения выдачи виз россиянам

В ЕК заявили о невозможности полного прекращения выдачи виз россиянам - РИА Новости, 28.07.2022

В ЕК заявили о невозможности полного прекращения выдачи виз россиянам

Страны Евросоюза не могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России, говорится в ответе Еврокомиссии на запрос центральной финской газеты... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:32

2022-07-28T16:32

2022-07-28T16:59

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза не могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России, говорится в ответе Еврокомиссии на запрос центральной финской газеты Helsingin sanomat."Всегда есть группы, которым должны быть выданы визы, такие как гуманитарные цели, члены семьи, журналисты и диссиденты", — утверждается в материале.При этом ЕК подчеркнула, что государства-члены могут сами принимать решение по выдаче краткосрочных шенгенских виз и рассматривать каждое заявление в индивидуальном порядке.Комиссия не стала спекулировать на тему, поднимался ли во время заседаний вопрос визовых ограничений для российских граждан.Сейчас несколько государств Евросоюза уже ограничили выдачу документов.Например, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Польша продлевают или выдают новые визы только членам семьи резидента ЕС или при определенных строгих условиях. Варшава также потребовала ввести ограничения по выдаче документов для россиян на территории всего ЕС. Нидерланды не могут оформлять новые визы россиянам, так как Москва выслала их представителей из страны, отмечали финские СМИ. Франция, Греция и Испания в ближайшее время не будут принимать новые заявления на получение визы в России, в системе записи на подачу документов нет мест на ближайшие недели, уточняли финские журналисты.Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. Между тем в ведомстве, отвечая на вопрос о том, есть ли риск прекращения оформления виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве РИА Новости подчеркнули, что возможные ограничения при их введении стали бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.

https://ria.ru/20220726/finlyandiya-1805125433.html

https://ria.ru/20220727/shveytsariya-1805448103.html

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россия, польша, чехия, еврокомиссия, евросоюз, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), новости - туризм