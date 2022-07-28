https://ria.ru/20220728/vinnik-1805707248.html

Адвокат считает, что США хотят использовать Винника для обмена

Адвокат считает, что США хотят использовать Винника для обмена - РИА Новости, 28.07.2022

Адвокат считает, что США хотят использовать Винника для обмена

Греческий адвокат россиянина Александра Винника Зои Константопулу не исключает, что США хотят использовать его для обмена на американцев, которые находятся в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T20:00

2022-07-28T20:00

2022-07-28T20:01

в мире

греция

сша

россия

парламент греции

александр винник

дело александра винника

зои константопулу

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АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. Греческий адвокат россиянина Александра Винника Зои Константопулу не исключает, что США хотят использовать его для обмена на американцев, которые находятся в России."Нет никаких законных оснований держать Винника после истечения тюремного срока, но его не освобождают. Его хотят выдать в Грецию и затем выслать в США. Прокурор во Франции заявил, что не может освободить Винника, поскольку он должен быть выдан в Грецию, но в Греции он не может сидеть и одного дня", - сказала адвокат.Она отметила, что в Греции Винник отсидел предельный срок нахождения в тюрьме без решения суда, это два с половиной года, причём с нарушением конституции Греции. Хотя конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев."Прокурор Франция для обоснования тюремного заключения Винника активировала в июле 2022 года ордер на выдачу Винника, изданный США в сентябре 2020 года, то есть почти два года назад. Но в Греции он не может быть задержан даже на день", - сказала адвокат.Константопулу заявила, что власти Греции сочли, что "заключение Винника является законным, поскольку так решил министр юстиции Греции"."То есть по решению министра человека могут держать в суде. Министр, а не суд, решает, что человека можно держать в тюрьме. И прокурор одобрил это. Вы можете увидеть лицемерие, ксенофобию и тем более незаконность его решения", - заявила адвокат.На вопрос, почему дело не освещается широко в греческой печати, адвокат ответила, что это второе дело, которое она ведет и которое не освещается."Я вела очень серьезные дела, которые в очень многих случаях касались серьезных интересов и столкновения интересов властей и сильных представителей властей. Я бы сказала, что в своей жизни столкнулась с двумя делами, по которым информация с очень большими трудностями проходит в СМИ, чтобы люди узнали, что происходит. Решения Госсовета (высшего административного суда Греции) по делу Винника были скандальными, как, впрочем, и все дело Александра", - сказала Константопулу."Два дела – во-первых, это дело о долгах Германии и второе – это дело Александра Винника. По этим делам система организовалась, чтобы информация не проходила. Поэтому мы стараемся информировать всеми возможными путями", - сказала адвокат.Греция добивается от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, требования компенсации за гибель и увечья людей составляют более 107,2 миллиарда евро. В соответствии с резолюцией, правительство потребует также возвращения похищенных археологических ценностей и реликвий. Константопулу, которая была председателем парламента Греции в 2015 году, готовила материалы по требованию репараций.

https://ria.ru/20220702/vinnik-1799839114.html

https://ria.ru/20220728/vinnik-1805705492.html

https://ria.ru/20220728/vinnik-1805704607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, греция, сша, россия, парламент греции, александр винник, дело александра винника, зои константопулу