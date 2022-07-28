https://ria.ru/20220728/vinnik-1805704607.html

Минюст Франции отказался изменить режим одиночного заключения Винника

Минюст Франции отказался изменить режим одиночного заключения Винника - РИА Новости, 28.07.2022

Минюст Франции отказался изменить режим одиночного заключения Винника

Власти французской тюрьмы, где в одиночном заключении содержится россиянин Александр Винник, требовали изменить режим заключения, но прокурор Франции отказался... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T19:47

2022-07-28T19:47

2022-07-28T19:56

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зои константопулу

россия

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АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. Власти французской тюрьмы, где в одиночном заключении содержится россиянин Александр Винник, требовали изменить режим заключения, но прокурор Франции отказался сделать это, сообщила греческий адвокат россиянина Зои Константопулу.Винник находится в заключении пять лет - он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. В январе 2020 года россиян был экстрадирован во Францию, где его оправдали по предъявленным Францией 19 обвинениям и осудили по одному американскому обвинению.Винник содержится в одиночной камере в изоляции, что запрещено европейским законодательством."Условия изоляции означают, что у него ни с кем нет общения. У него нет контактов с другими людьми в тюрьме. Его прогулки исключают нахождение других людей. Его изоляция усиливается языковым барьером, он не знает французский язык и не может поговорить с кем-либо, с охраной или с другими людьми", - сказала адвокат на пресс-конференции в четверг.По его словам, психологическое состояние Винника ухудшается."Французские власти заявляют, что он в изоляции, потому что есть угроза его жизни, так как его выдачи добиваются и американские, и российские власти", - сказала она."Достаточно сказать, что встревоженные его состоянием сами ответственные тюремные власти подали просьбу в министерство юстиции прекратить изоляцию. И министерство юстиции отвергло требование и тюрьмы", - сказала Константопулу.

https://ria.ru/20220721/vinnik-1804140604.html

https://ria.ru/20220702/vinnik-1799839114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, сша, греция, александр винник, дело александра винника, зои константопулу, россия