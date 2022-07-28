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Ученые объяснили, почему викинги носили мех бобра - РИА Новости, 28.07.2022
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Культура
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Ученые объяснили, почему викинги носили мех бобра
Ученые объяснили, почему викинги носили мех бобра - РИА Новости, 28.07.2022
Ученые объяснили, почему викинги носили мех бобра
Ученые выяснили, что высокопоставленные датские викинги носили мех бобра, чтобы продемонстрировать свой социальный статус, пишет Daily Mail. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:40
2022-07-28T17:40
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ученые выяснили, что высокопоставленные датские викинги носили мех бобра, чтобы продемонстрировать свой социальный статус, пишет Daily Mail.К такому выводу пришли исследователи Копенгагенского университета. Бобры не коренные обитатели Дании, именно поэтому их шкурки, скорее всего, были предметом роскоши. "В эпоху викингов ношение экзотических мехов почти наверняка было очевидным визуальным заявлением о достатке и социальном статусе, подобно высокой моде в современном мире", — говорит ведущий автор исследования доктор Луиза Эрстед Брандт.Анализ останков животных в могилах высокопоставленных особ, живших в X веке, показал, что у норманнов также была одежда из шкур ласки и белки. Часть нарядов из исследованных захоронений состояла из меха животных нескольких видов. Это свидетельствует о том, что викинги знали о функциях шкур различных зверей. Разнообразие использованных импортных материалов могло указывать и на то, что норманны стремились продемонстрировать эксклюзивные шкуры.
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новости культуры, археология, дания
17:40 28.07.2022
 
Ученые объяснили, почему викинги носили мех бобра

Ученые выяснили, что викинги носили мех бобра для демонстрации богатства и статуса

© Фото : Unsplash / Tim Umphreys Бобер
Бобер - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Unsplash / Tim Umphreys
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ученые выяснили, что высокопоставленные датские викинги носили мех бобра, чтобы продемонстрировать свой социальный статус, пишет Daily Mail.
К такому выводу пришли исследователи Копенгагенского университета. Бобры не коренные обитатели Дании, именно поэтому их шкурки, скорее всего, были предметом роскоши.
"В эпоху викингов ношение экзотических мехов почти наверняка было очевидным визуальным заявлением о достатке и социальном статусе, подобно высокой моде в современном мире", — говорит ведущий автор исследования доктор Луиза Эрстед Брандт.
Анализ останков животных в могилах высокопоставленных особ, живших в X веке, показал, что у норманнов также была одежда из шкур ласки и белки.
Часть нарядов из исследованных захоронений состояла из меха животных нескольких видов. Это свидетельствует о том, что викинги знали о функциях шкур различных зверей. Разнообразие использованных импортных материалов могло указывать и на то, что норманны стремились продемонстрировать эксклюзивные шкуры.
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