В Госдуму внесли проект об обеспечении ветеранов и инвалидов ВОВ жильем
В Госдуму внесли законопроект об обеспечении ветеранов Великой Отечественной войны жильем
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о праве субъектов России на основании решения высшего должностного лица субъекта использовать жилые помещения, которые предоставлялись военнослужащим и потребность в предоставлении которых отпала, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предусматривается предоставление субъектам Российской Федерации права на основании решения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) использовать жилые помещения, потребность в которых для предоставления гражданам, уволенным с военной службы (службы), отсутствует, для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, участников ликвидации последствий таких аварий и приравненных к ним лиц", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
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Кроме того, проектом предлагается передавать данные жилые помещения инвалидам и ветеранам боевых действий, семьям, имеющим детей-инвалидов, которые встали на учёт нуждающихся до 1 января 2005 года.
"Также вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 3 2005 года ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов", — уточняется в пояснительной записке.
В документе отмечается, что такие решения поспособствуют обеспечению граждан жильем.