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В Госдуму внесли проект об обеспечении ветеранов и инвалидов ВОВ жильем - РИА Новости, 28.07.2022
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В Госдуму внесли проект об обеспечении ветеранов и инвалидов ВОВ жильем
В Госдуму внесли проект об обеспечении ветеранов и инвалидов ВОВ жильем - РИА Новости, 28.07.2022
В Госдуму внесли проект об обеспечении ветеранов и инвалидов ВОВ жильем
В Госдуму внесен законопроект о праве субъектов России на основании решения высшего должностного лица субъекта использовать жилые помещения, которые... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:43
2022-07-28T17:43
общество
жилье
ветераны
великая отечественная война (1941-1945)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о праве субъектов России на основании решения высшего должностного лица субъекта использовать жилые помещения, которые предоставлялись военнослужащим и потребность в предоставлении которых отпала, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Законопроектом предусматривается предоставление субъектам Российской Федерации права на основании решения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) использовать жилые помещения, потребность в которых для предоставления гражданам, уволенным с военной службы (службы), отсутствует, для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, участников ликвидации последствий таких аварий и приравненных к ним лиц", — сообщается в пояснительной записке к проекту.Кроме того, проектом предлагается передавать данные жилые помещения инвалидам и ветеранам боевых действий, семьям, имеющим детей-инвалидов, которые встали на учёт нуждающихся до 1 января 2005 года.В документе отмечается, что такие решения поспособствуют обеспечению граждан жильем.
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общество, жилье, ветераны, великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, россия
17:43 28.07.2022
 
В Госдуму внесли проект об обеспечении ветеранов и инвалидов ВОВ жильем

В Госдуму внесли законопроект об обеспечении ветеранов Великой Отечественной войны жильем

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о праве субъектов России на основании решения высшего должностного лица субъекта использовать жилые помещения, которые предоставлялись военнослужащим и потребность в предоставлении которых отпала, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предусматривается предоставление субъектам Российской Федерации права на основании решения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) использовать жилые помещения, потребность в которых для предоставления гражданам, уволенным с военной службы (службы), отсутствует, для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, участников ликвидации последствий таких аварий и приравненных к ним лиц", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
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Кроме того, проектом предлагается передавать данные жилые помещения инвалидам и ветеранам боевых действий, семьям, имеющим детей-инвалидов, которые встали на учёт нуждающихся до 1 января 2005 года.
"Также вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 3 2005 года ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов", — уточняется в пояснительной записке.
В документе отмечается, что такие решения поспособствуют обеспечению граждан жильем.
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ОбществоЖильеВетераныВеликая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФРоссия
 
 
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