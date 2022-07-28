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В Варшаве могут отказаться от рождественской иллюминации - РИА Новости, 28.07.2022
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В Варшаве могут отказаться от рождественской иллюминации
В Варшаве могут отказаться от рождественской иллюминации - РИА Новости, 28.07.2022
В Варшаве могут отказаться от рождественской иллюминации
Власти польской столицы Варшавы ради экономии хотят ограничить или совсем отказаться от рождественской иллюминации, сообщил мэр города Рафал Тшасковский. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:21
2022-07-28T10:21
владимир путин
россия
польша
украина
газпром
в мире
варшава
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ВАРШАВА, 28 июл – РИА Новости. Власти польской столицы Варшавы ради экономии хотят ограничить или совсем отказаться от рождественской иллюминации, сообщил мэр города Рафал Тшасковский."Мы хотим символически показать варшавянам, что энергию нужно экономить", - сказал глава польской столицы.Он пояснил, что "сам отказ от иллюминации или ее ограничение не спасет ситуацию, но станет четким сигналом о том, что город серьезно относится к вопросу экономии", - добавил Тшасковский.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. В конце апреля "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Ранее республика получала из России до 10 миллионов тонн этого топлива в год.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://radiosputnik.ria.ru/20220721/gaz-1804032612.html
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владимир путин, россия, польша, украина, газпром, в мире, варшава
10:21 28.07.2022
 
В Варшаве могут отказаться от рождественской иллюминации

Власти Варшавы могут отказаться от рождественской иллюминации ради экономии

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГирлянды на дереве
Гирлянды на дереве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВАРШАВА, 28 июл – РИА Новости. Власти польской столицы Варшавы ради экономии хотят ограничить или совсем отказаться от рождественской иллюминации, сообщил мэр города Рафал Тшасковский.
"Мы хотим символически показать варшавянам, что энергию нужно экономить", - сказал глава польской столицы.
Он пояснил, что "сам отказ от иллюминации или ее ограничение не спасет ситуацию, но станет четким сигналом о том, что город серьезно относится к вопросу экономии", - добавил Тшасковский.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. В конце апреля "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Ранее республика получала из России до 10 миллионов тонн этого топлива в год.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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