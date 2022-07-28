https://ria.ru/20220728/vaktsiny-1805640685.html
В Москве опровергли сообщения о дефиците детских вакцин
В Москве опровергли сообщения о дефиците детских вакцин - РИА Новости, 28.07.2022
В Москве опровергли сообщения о дефиците детских вакцин
Дефицита вакцин "Пентаксим", "АКДС" и "ИПВ" в медицинских организациях Москвы нет, запаса вакцины "Пентаксим" хватит на месяц, очередная поставка запланирована... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:47
2022-07-28T16:47
2022-07-28T16:56
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департамент здравоохранения г. москвы
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дефицита вакцин "Пентаксим", "АКДС" и "ИПВ" в медицинских организациях Москвы нет, запаса вакцины "Пентаксим" хватит на месяц, очередная поставка запланирована на 1 августа текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее в соцсетях появилась информация, что в Москве образовался дефицит детских вакцин."Дефицита вакцин "Пентаксим", "АКДС" и "ИПВ" в столичных медицинских организациях нет... В настоящий момент в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, для вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции доступна вакцина "Пентаксим". Имеющегося на сегодняшний день запаса вакцины хватит на месяц. Кроме того, очередная поставка вакцины запланирована на 1 августа текущего года, следующая - в срок до сентября этого года и покроет годовую потребность в данной вакцине. Поставки осуществляются министерством здравоохранения РФ", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве добавили, что для вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка, а также полиомиелита в столичных поликлиниках также доступны вакцины: Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС) и инактивированная вакцина для профилактики полиомиелита (ИПВ).
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общество, москва, здоровье - общество, россия, департамент здравоохранения г. москвы
16:47 28.07.2022 (обновлено: 16:56 28.07.2022)
В Москве опровергли сообщения о дефиците детских вакцин
Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците вакцин "Пентаксим", "АКДС" и "ИПВ"
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дефицита вакцин "Пентаксим", "АКДС" и "ИПВ" в медицинских организациях Москвы нет, запаса вакцины "Пентаксим" хватит на месяц, очередная поставка запланирована на 1 августа текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в Москве
образовался дефицит детских вакцин.
"Дефицита вакцин "Пентаксим", "АКДС" и "ИПВ" в столичных медицинских организациях нет... В настоящий момент в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, для вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции доступна вакцина "Пентаксим". Имеющегося на сегодняшний день запаса вакцины хватит на месяц. Кроме того, очередная поставка вакцины запланирована на 1 августа текущего года, следующая - в срок до сентября этого года и покроет годовую потребность в данной вакцине. Поставки осуществляются министерством здравоохранения РФ", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что для вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка, а также полиомиелита в столичных поликлиниках также доступны вакцины: Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС) и инактивированная вакцина для профилактики полиомиелита (ИПВ).