https://ria.ru/20220728/vaktsina-1805582012.html

Выпуск вакцин от COVID-19 можно быстро возобновить, заявили в RNC Pharma

Выпуск вакцин от COVID-19 можно быстро возобновить, заявили в RNC Pharma - РИА Новости, 28.07.2022

Выпуск вакцин от COVID-19 можно быстро возобновить, заявили в RNC Pharma

Российские производители смогут возобновить выпуск вакцин от COVID-19 в значительных объёмах в относительно короткие сроки, такое мнение РИА Новости высказал... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:21

2022-07-28T14:21

2022-07-28T14:21

распространение коронавируса

владимир чуланов

европа

россия

biocad

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские производители смогут возобновить выпуск вакцин от COVID-19 в значительных объёмах в относительно короткие сроки, такое мнение РИА Новости высказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса 25 июля сообщали, что показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю вырос на 48,9%. Рост заболеваемости отмечен в 70 субъектах страны, в 15 регионах более чем в среднем по стране.В среду газета "Коммерсант" писала, что в большинстве регионов России вакцина "Спутник Лайт" больше недоступна для ревакцинации, а сделать бустерную прививку врачи предлагают первым компонентом "Спутника V". Тогда же главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил РИА Новости, что для ревакцинации против коронавируса можно использовать первый компонент "Спутника V", он идентичен "Спутнику Лайт", запасы вакцин в регионах есть."Технически производители в целом готовы, понятно, что могут быть проблемы с отдельными комплектующими, сейчас с Европой отношения усложнились, периодически возникают сбои в отношении отдельных видов продукции, в том числе необходимой для производства лекарств (картон, краска, отдельное лабораторное и производственное оборудование и так далее), но сама технология отработана и в относительно короткие сроки выпуск можно возобновить в значительных объёмах", - прокомментировал Беспалов.Он также добавил, что отрасль не готова финансово и организационно, государство не оплачивает закупки прежних объёмов. "А это та сфера, которая без государственного финансирования и организации пунктов вакцинации на базе государственной сети ЛПУ, работать попросту не сможет", - пояснил он.Беспалов отметил, что в текущем году объёмы выпуска вакцин значительно сократились, население практически прекратило вакцинироваться - заболеваемость сократилась, а уровень коллективного иммунитета был достаточно высокий. Однако сейчас, по его словам, ситуация иная. "Уровень коллективного иммунитета очень низкий и это в том числе может спровоцировать заметный рост заболеваемости и интерес к вакцинации, но выйти на показатели прошлого года одномоментно не получится, я уже не говорю о том, что сам производственный цикл занимает несколько недель, плюс потребуется организация логистики", - добавил эксперт.В свою очередь в биотехнологической компании Biocad агентству сообщили, что в этом году компания не получала заказы от Министерства здравоохранения РФ на производство вакцины. Однако в настоящее время на складе компании хранится более 20 миллионов доз препарата. "В случае возникновения потребности системы здравоохранения страны в производстве вакцины от COVID-19 компания Biocad готова оперативно осуществить поставки вакцины", - добавили в компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20220727/vaktsinatsiya-1805427202.html

https://ria.ru/20220728/otlichiya-1805468297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир чуланов, европа, россия, biocad, коронавирус covid-19, коронавирус в россии