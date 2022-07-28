https://ria.ru/20220728/uspekh-1805474983.html

В Швейцарии объяснили успехи России в Африке

В Швейцарии объяснили успехи России в Африке - РИА Новости, 28.07.2022

В Швейцарии объяснили успехи России в Африке

Россия активно укрепляет свои позиции в Африке, ее успех – следствие ошибок стран Запада, говорится в материале швейцарского телеканала SRF. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T04:10

2022-07-28T04:10

2022-07-28T05:51

в мире

африка

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия активно укрепляет свои позиции в Африке, ее успех – следствие ошибок стран Запада, говорится в материале швейцарского телеканала SRF.В частности, США долгое время относились к континенту "с позиции мачехи". Бывший президент Дональд Трамп не испытывал к Африке ничего, кроме презрения. Для его преемника Джо Байдена этот регион также не относится к числу приоритетов.Запад, отмечается в материале SRF, ожидает от африканских стран развития демократии, эффективного управления и борьбы с коррупцией. Африканские лидеры, в свою очередь, воспринимают это как посягательство на суверенитет их стран.Кроме того, африканцы до сих пор благодарны бывшему Советскому Союзу за финансовую и военную поддержку в их освободительной борьбе, резюмирует телеканал.Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung ранее сообщило, что пока Европа и США обвиняют Россию в развязывании продовольственного кризиса, многие страны Африки возлагают ответственность за происходящее на западные санкции. Ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии на Генассамблее ООН ранее отказались критиковать российскую спецоперацию на Украине.Глава МИД Сергей Лавров в преддверии визита по странам Африки в эксклюзивном интервью РИА Новости и RT отметил, что у России с Африкой давние и добрые отношения, еще со времен СССР, и в последние годы Москва активно восстанавливает свои позиции на континенте, на что африканцы отвечают взаимностью. Руководитель дипломатического ведомства также подчеркнул, что Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее.

https://ria.ru/20220725/bespredel-1804817962.html

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в мире, африка, россия, сша