04:10 28.07.2022 (обновлено: 05:51 28.07.2022)
В Швейцарии объяснили успехи России в Африке
Швейцарский телеканал SRF объяснил успех России в Африке ошибками стран Запада
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Республики Уганда
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Республики Уганда. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия активно укрепляет свои позиции в Африке, ее успех – следствие ошибок стран Запада, говорится в материале швейцарского телеканала SRF.
В частности, США долгое время относились к континенту "с позиции мачехи". Бывший президент Дональд Трамп не испытывал к Африке ничего, кроме презрения. Для его преемника Джо Байдена этот регион также не относится к числу приоритетов.
Запад, отмечается в материале SRF, ожидает от африканских стран развития демократии, эффективного управления и борьбы с коррупцией. Африканские лидеры, в свою очередь, воспринимают это как посягательство на суверенитет их стран.
Кроме того, африканцы до сих пор благодарны бывшему Советскому Союзу за финансовую и военную поддержку в их освободительной борьбе, резюмирует телеканал.
Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung ранее сообщило, что пока Европа и США обвиняют Россию в развязывании продовольственного кризиса, многие страны Африки возлагают ответственность за происходящее на западные санкции. Ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии на Генассамблее ООН ранее отказались критиковать российскую спецоперацию на Украине.
Глава МИД Сергей Лавров в преддверии визита по странам Африки в эксклюзивном интервью РИА Новости и RT отметил, что у России с Африкой давние и добрые отношения, еще со времен СССР, и в последние годы Москва активно восстанавливает свои позиции на континенте, на что африканцы отвечают взаимностью. Руководитель дипломатического ведомства также подчеркнул, что Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее.