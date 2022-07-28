https://ria.ru/20220728/ukraina-1805687201.html

Суд над боевиками группировки "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме

Суд над боевиками группировки "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 28.07.2022

Суд над боевиками группировки "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме

Судебное заседание по делу украинских боевиков нацбата "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда Донецкой... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T18:45

2022-07-28T18:45

2022-07-28T18:45

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Судебное заседание по делу украинских боевиков нацбата "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда Донецкой Народной республики."Судебное заседание, которое запланировано в отношении группы украинских боевиков "Медведи SS", пройдет в закрытом режиме. О результатах и вынесенных приговорах будет сообщено по факту", - сказал собеседник агентства.По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав украинских войск. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а России его членов считают неонацистами.

https://ria.ru/20220714/natsbat-1802336785.html

украина

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр