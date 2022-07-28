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Суд над боевиками группировки "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/ukraina-1805687201.html
Суд над боевиками группировки "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме
Суд над боевиками группировки "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 28.07.2022
Суд над боевиками группировки "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме
Судебное заседание по делу украинских боевиков нацбата "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда Донецкой... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:45
2022-07-28T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Судебное заседание по делу украинских боевиков нацбата "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда Донецкой Народной республики."Судебное заседание, которое запланировано в отношении группы украинских боевиков "Медведи SS", пройдет в закрытом режиме. О результатах и вынесенных приговорах будет сообщено по факту", - сказал собеседник агентства.По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав украинских войск. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а России его членов считают неонацистами.
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украина
россия
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
18:45 28.07.2022
 
Суд над боевиками группировки "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме

Боевиков группировки "Медведи SS" будут судить в ДНР в закрытом режиме

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Судебное заседание по делу украинских боевиков нацбата "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда Донецкой Народной республики.
"Судебное заседание, которое запланировано в отношении группы украинских боевиков "Медведи SS", пройдет в закрытом режиме. О результатах и вынесенных приговорах будет сообщено по факту", - сказал собеседник агентства.
По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав украинских войск. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а России его членов считают неонацистами.
Спецназ ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 09:12
Командир "Медведей SS" рассказал, по какому принципу принимали боевиков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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