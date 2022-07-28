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Суд над боевиками группировки "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме
Суд над боевиками группировки "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 28.07.2022
Суд над боевиками группировки "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме
Судебное заседание по делу украинских боевиков нацбата "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда Донецкой... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:45
2022-07-28T18:45
2022-07-28T18:45
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Судебное заседание по делу украинских боевиков нацбата "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда Донецкой Народной республики."Судебное заседание, которое запланировано в отношении группы украинских боевиков "Медведи SS", пройдет в закрытом режиме. О результатах и вынесенных приговорах будет сообщено по факту", - сказал собеседник агентства.По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав украинских войск. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а России его членов считают неонацистами.
https://ria.ru/20220714/natsbat-1802336785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Суд над боевиками группировки "Медведи SS" пройдет в закрытом режиме
Боевиков группировки "Медведи SS" будут судить в ДНР в закрытом режиме