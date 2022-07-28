https://ria.ru/20220728/ukraina-1805544296.html

В Кремле считают, что Украину надо освободить от неонацистских настроений

В Кремле считают, что Украину надо освободить от неонацистских настроений - РИА Новости, 28.07.2022

В Кремле считают, что Украину надо освободить от неонацистских настроений

Украину необходимо освобождать от проявлений неонацистских настроений, и такие меры уже принимаются в виде специальной военной операции, заявил журналистам... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:58

2022-07-28T12:58

2022-07-28T13:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

россия

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украину необходимо освобождать от проявлений неонацистских настроений, и такие меры уже принимаются в виде специальной военной операции, заявил журналистам Дмитрий Песков.Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал призыв главы ДНР Дениса Пушилина о необходимости вновь освобождать русские города, такие как Киев, Полтава, Одесса, Днепропетровск."В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений таких неонацистских настроений. Это необходимо. И необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции для того, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800246996.html

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, луганская народная республика, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр