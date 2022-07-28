https://ria.ru/20220728/ukraina-1805544296.html
В Кремле считают, что Украину надо освободить от неонацистских настроений
В Кремле считают, что Украину надо освободить от неонацистских настроений - РИА Новости, 28.07.2022
В Кремле считают, что Украину надо освободить от неонацистских настроений
Украину необходимо освобождать от проявлений неонацистских настроений, и такие меры уже принимаются в виде специальной военной операции, заявил журналистам... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:58
2022-07-28T12:58
2022-07-28T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
россия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украину необходимо освобождать от проявлений неонацистских настроений, и такие меры уже принимаются в виде специальной военной операции, заявил журналистам Дмитрий Песков.Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал призыв главы ДНР Дениса Пушилина о необходимости вновь освобождать русские города, такие как Киев, Полтава, Одесса, Днепропетровск."В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений таких неонацистских настроений. Это необходимо. И необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции для того, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800246996.html
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, луганская народная республика, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:58 28.07.2022 (обновлено: 13:48 28.07.2022)
В Кремле считают, что Украину надо освободить от неонацистских настроений
Пресс-секретарь Песков призвал освободить Украину от неонацистских настроений