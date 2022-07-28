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Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ
Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ - РИА Новости, 28.07.2022
Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ
Подразделение украинской территориальной обороны расстреляло отступающих военнослужащих ВСУ в ДНР, сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:38
2022-07-28T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Подразделение украинской территориальной обороны расстреляло отступающих военнослужащих ВСУ в ДНР, сообщили в российском Минобороны."В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское", — указали в ведомстве.Как сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 28 июля, украинские войска продолжают нести значительные потери. Так, ВКС России высокоточными ударами ликвидировали более 130 военнослужащих 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области и до 70 бойцов 72-й механизированной бригады в районе Артемовска.Всего за сутки российские войска уничтожили:Кроме того, в районе Краматорска многоцелевой истребитель Су-35С ВКС России уничтожил украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220711/zagradotryady-1801601471.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
12:38 28.07.2022 (обновлено: 14:15 28.07.2022)
 
Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ

Минобороны: боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й украинской бригады

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Подразделение украинской территориальной обороны расстреляло отступающих военнослужащих ВСУ в ДНР, сообщили в российском Минобороны.
"В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское", — указали в ведомстве.
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Как сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 28 июля, украинские войска продолжают нести значительные потери. Так, ВКС России высокоточными ударами ликвидировали более 130 военнослужащих 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области и до 70 бойцов 72-й механизированной бригады в районе Артемовска.
Всего за сутки российские войска уничтожили:
  • девять пунктов управления ВСУ;
  • шесть складов боеприпасов;
  • две батареи РСЗО "Ураган";
  • батарею РСЗО "Град".
Кроме того, в районе Краматорска многоцелевой истребитель Су-35С ВКС России уничтожил украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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