https://ria.ru/20220728/ukraina-1805537754.html

Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ

Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ - РИА Новости, 28.07.2022

Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ

Подразделение украинской территориальной обороны расстреляло отступающих военнослужащих ВСУ в ДНР, сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:38

2022-07-28T12:38

2022-07-28T14:15

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Подразделение украинской территориальной обороны расстреляло отступающих военнослужащих ВСУ в ДНР, сообщили в российском Минобороны."В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское", — указали в ведомстве.Как сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 28 июля, украинские войска продолжают нести значительные потери. Так, ВКС России высокоточными ударами ликвидировали более 130 военнослужащих 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области и до 70 бойцов 72-й механизированной бригады в районе Артемовска.Всего за сутки российские войска уничтожили:Кроме того, в районе Краматорска многоцелевой истребитель Су-35С ВКС России уничтожил украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220711/zagradotryady-1801601471.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы украины