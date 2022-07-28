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Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ
Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ - РИА Новости, 28.07.2022
Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ
Подразделение украинской территориальной обороны расстреляло отступающих военнослужащих ВСУ в ДНР, сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:38
2022-07-28T12:38
2022-07-28T14:15
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Подразделение украинской территориальной обороны расстреляло отступающих военнослужащих ВСУ в ДНР, сообщили в российском Минобороны."В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское", — указали в ведомстве.Как сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 28 июля, украинские войска продолжают нести значительные потери. Так, ВКС России высокоточными ударами ликвидировали более 130 военнослужащих 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области и до 70 бойцов 72-й механизированной бригады в районе Артемовска.Всего за сутки российские войска уничтожили:Кроме того, в районе Краматорска многоцелевой истребитель Су-35С ВКС России уничтожил украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220711/zagradotryady-1801601471.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
12:38 28.07.2022 (обновлено: 14:15 28.07.2022)
Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ
Минобороны: боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й украинской бригады
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Подразделение украинской территориальной обороны расстреляло отступающих военнослужащих ВСУ в ДНР, сообщили в российском Минобороны.
"В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ
попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское", — указали в ведомстве.
Как сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 28 июля, украинские войска продолжают нести значительные потери. Так, ВКС России высокоточными ударами ликвидировали более 130 военнослужащих 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области и до 70 бойцов 72-й механизированной бригады в районе Артемовска.
Всего за сутки российские войска уничтожили:
—девять пунктов управления ВСУ;
—шесть складов боеприпасов;
—две батареи РСЗО "Ураган";
—батарею РСЗО "Град".
Кроме того, в районе Краматорска многоцелевой истребитель Су-35С ВКС России уничтожил украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс
и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.