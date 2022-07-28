Рейтинг@Mail.ru
СБУ заявила о передаче в госуправление "российских" активов 19 компаний - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/ukraina-1805524678.html
СБУ заявила о передаче в госуправление "российских" активов 19 компаний
СБУ заявила о передаче в госуправление "российских" активов 19 компаний - РИА Новости, 28.07.2022
СБУ заявила о передаче в госуправление "российских" активов 19 компаний
Служба безопасности Украины заявила, что в период с понедельника по четверг в управление государства были переданы активы 19 украинских компаний, которые якобы... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:04
2022-07-28T12:04
владимир зеленский
владимир путин
донбасс
россия
украина
ростех
роснефть
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/99/1509509981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d004a64bdcb257909a6d4f6af883243c.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что в период с понедельника по четверг в управление государства были переданы активы 19 украинских компаний, которые якобы контролировались российскими компаниями и банками, на сумму около 210 миллионов долларов."В частности, в управление государства перешли… активы 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "Русал", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками, на общую сумму свыше 7,75 миллиарда гривен (более 210 миллионов долларов), а также тысячи закрепленных за ними объектов недвижимого и движимого имущества на сотни миллионов гривен", - говорится в сообщении службы в ее Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220711/aktivy-1801712723.html
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804287517.html
донбасс
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/99/1509509981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_757a93e747fc834fec1ab435e9b8415d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, владимир путин, донбасс, россия, украина, ростех, роснефть, газпром
12:04 28.07.2022
 
СБУ заявила о передаче в госуправление "российских" активов 19 компаний

СБУ заявила о передаче в госуправление "российских" активов на 210 миллионов долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что в период с понедельника по четверг в управление государства были переданы активы 19 украинских компаний, которые якобы контролировались российскими компаниями и банками, на сумму около 210 миллионов долларов.
"В частности, в управление государства перешли… активы 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "Русал", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками, на общую сумму свыше 7,75 миллиарда гривен (более 210 миллионов долларов), а также тысячи закрепленных за ними объектов недвижимого и движимого имущества на сотни миллионов гривен", - говорится в сообщении службы в ее Telegram-канале.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 14:25
На Украине арестовали активы бизнесмена из России на 67,6 миллиона долларов
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 15:45
Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука и его жены
 
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДонбассРоссияУкраинаРостехРоснефтьГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала