СБУ заявила о передаче в госуправление "российских" активов 19 компаний
СБУ заявила о передаче в госуправление "российских" активов на 210 миллионов долларов
Здание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что в период с понедельника по четверг в управление государства были переданы активы 19 украинских компаний, которые якобы контролировались российскими компаниями и банками, на сумму около 210 миллионов долларов.
"В частности, в управление государства перешли… активы 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "Русал", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками, на общую сумму свыше 7,75 миллиарда гривен (более 210 миллионов долларов), а также тысячи закрепленных за ними объектов недвижимого и движимого имущества на сотни миллионов гривен", - говорится в сообщении службы в ее Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.