https://ria.ru/20220728/ukraina-1805524678.html

СБУ заявила о передаче в госуправление "российских" активов 19 компаний

СБУ заявила о передаче в госуправление "российских" активов 19 компаний - РИА Новости, 28.07.2022

СБУ заявила о передаче в госуправление "российских" активов 19 компаний

Служба безопасности Украины заявила, что в период с понедельника по четверг в управление государства были переданы активы 19 украинских компаний, которые якобы... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:04

2022-07-28T12:04

2022-07-28T12:04

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владимир путин

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украина

ростех

роснефть

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что в период с понедельника по четверг в управление государства были переданы активы 19 украинских компаний, которые якобы контролировались российскими компаниями и банками, на сумму около 210 миллионов долларов."В частности, в управление государства перешли… активы 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "Русал", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками, на общую сумму свыше 7,75 миллиарда гривен (более 210 миллионов долларов), а также тысячи закрепленных за ними объектов недвижимого и движимого имущества на сотни миллионов гривен", - говорится в сообщении службы в ее Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220711/aktivy-1801712723.html

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804287517.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, владимир путин, донбасс, россия, украина, ростех, роснефть, газпром