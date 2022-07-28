11:49 28.07.2022 (обновлено: 14:28 28.07.2022)
В ВСУ назвали акт нацистских коллаборационистов основой государственности
Офицер ВСУ Ковалев признал прямую связь современной Украины с нацистской Германией
© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Среди основ украинской государственности — акт, составленный нацистскими коллаборационистами в 1941 году, заявил пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Украины Андрей Ковалев.
Представитель подразделения, выступая в эфире телеканала "Украина 24" в связи с Днем украинской государственности, сообщил, что поддерживает этот праздник.
"В истории Украины было несколько дат, которые можно называть днем независимости или восстановления независимости. В первую очередь восстановление нашей независимости в начале XX столетия, 22 января 1918 года, 15 марта 1938 года, когда была провозглашена независимость Карпатской Украины. Очевидно, это и 30 июня 1941 года", — сказал Ковалев.
В "Акте провозглашения украинского государства" от 30 июня 1941 года, опубликованном в газете "Самостийна (самостоятельная) Украина", говорится, в частности, что "нововосстающее Украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации".
Этот документ составила тесно сотрудничавшая с гитлеровской Германией Организация украинских националистов* (ее боевое крыло — Украинская повстанческая армия*), лидеры которой Степан Бандера и Роман Шухевич провозглашены в Киеве "героями".
На Украине 28 июля впервые отмечают День украинской государственности, который президент Владимир Зеленский учредил в августе 2021 года. На эту же дату приходится День Крещения Руси.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.