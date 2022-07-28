https://ria.ru/20220728/ukraina-1805521027.html

В ВСУ назвали акт нацистских коллаборационистов основой государственности

В ВСУ назвали акт нацистских коллаборационистов основой государственности - РИА Новости, 28.07.2022

В ВСУ назвали акт нацистских коллаборационистов основой государственности

Среди основ украинской государственности — акт, составленный нацистскими коллаборационистами в 1941 году, заявил пресс-офицер 112-й бригады территориальной... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:49

2022-07-28T11:49

2022-07-28T14:28

в мире

владимир зеленский

адольф гитлер

степан бандера

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украина

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Среди основ украинской государственности — акт, составленный нацистскими коллаборационистами в 1941 году, заявил пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Украины Андрей Ковалев.Представитель подразделения, выступая в эфире телеканала "Украина 24" в связи с Днем украинской государственности, сообщил, что поддерживает этот праздник."В истории Украины было несколько дат, которые можно называть днем независимости или восстановления независимости. В первую очередь восстановление нашей независимости в начале XX столетия, 22 января 1918 года, 15 марта 1938 года, когда была провозглашена независимость Карпатской Украины. Очевидно, это и 30 июня 1941 года", — сказал Ковалев.В "Акте провозглашения украинского государства" от 30 июня 1941 года, опубликованном в газете "Самостийна (самостоятельная) Украина", говорится, в частности, что "нововосстающее Украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации".Этот документ составила тесно сотрудничавшая с гитлеровской Германией Организация украинских националистов* (ее боевое крыло — Украинская повстанческая армия*), лидеры которой Степан Бандера и Роман Шухевич провозглашены в Киеве "героями".На Украине 28 июля впервые отмечают День украинской государственности, который президент Владимир Зеленский учредил в августе 2021 года. На эту же дату приходится День Крещения Руси.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html

https://ria.ru/20220712/ukraina-1802077899.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, адольф гитлер, степан бандера, европа, германия, украина, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов