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В ВСУ назвали акт нацистских коллаборационистов основой государственности - РИА Новости, 28.07.2022
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В ВСУ назвали акт нацистских коллаборационистов основой государственности
В ВСУ назвали акт нацистских коллаборационистов основой государственности - РИА Новости, 28.07.2022
В ВСУ назвали акт нацистских коллаборационистов основой государственности
Среди основ украинской государственности — акт, составленный нацистскими коллаборационистами в 1941 году, заявил пресс-офицер 112-й бригады территориальной... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:49
2022-07-28T14:28
в мире
владимир зеленский
адольф гитлер
степан бандера
европа
германия
украина
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Среди основ украинской государственности — акт, составленный нацистскими коллаборационистами в 1941 году, заявил пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Украины Андрей Ковалев.Представитель подразделения, выступая в эфире телеканала "Украина 24" в связи с Днем украинской государственности, сообщил, что поддерживает этот праздник."В истории Украины было несколько дат, которые можно называть днем независимости или восстановления независимости. В первую очередь восстановление нашей независимости в начале XX столетия, 22 января 1918 года, 15 марта 1938 года, когда была провозглашена независимость Карпатской Украины. Очевидно, это и 30 июня 1941 года", — сказал Ковалев.В "Акте провозглашения украинского государства" от 30 июня 1941 года, опубликованном в газете "Самостийна (самостоятельная) Украина", говорится, в частности, что "нововосстающее Украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации".Этот документ составила тесно сотрудничавшая с гитлеровской Германией Организация украинских националистов* (ее боевое крыло — Украинская повстанческая армия*), лидеры которой Степан Бандера и Роман Шухевич провозглашены в Киеве "героями".На Украине 28 июля впервые отмечают День украинской государственности, который президент Владимир Зеленский учредил в августе 2021 года. На эту же дату приходится День Крещения Руси.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html
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в мире, владимир зеленский, адольф гитлер, степан бандера, европа, германия, украина, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов
11:49 28.07.2022 (обновлено: 14:28 28.07.2022)
 
В ВСУ назвали акт нацистских коллаборационистов основой государственности

Офицер ВСУ Ковалев признал прямую связь современной Украины с нацистской Германией

© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
Тренировка на стрельбище на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Среди основ украинской государственности — акт, составленный нацистскими коллаборационистами в 1941 году, заявил пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Украины Андрей Ковалев.
Представитель подразделения, выступая в эфире телеканала "Украина 24" в связи с Днем украинской государственности, сообщил, что поддерживает этот праздник.
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"В истории Украины было несколько дат, которые можно называть днем независимости или восстановления независимости. В первую очередь восстановление нашей независимости в начале XX столетия, 22 января 1918 года, 15 марта 1938 года, когда была провозглашена независимость Карпатской Украины. Очевидно, это и 30 июня 1941 года", — сказал Ковалев.
В "Акте провозглашения украинского государства" от 30 июня 1941 года, опубликованном в газете "Самостийна (самостоятельная) Украина", говорится, в частности, что "нововосстающее Украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации".
Этот документ составила тесно сотрудничавшая с гитлеровской Германией Организация украинских националистов* (ее боевое крыло — Украинская повстанческая армия*), лидеры которой Степан Бандера и Роман Шухевич провозглашены в Киеве "героями".
На Украине 28 июля впервые отмечают День украинской государственности, который президент Владимир Зеленский учредил в августе 2021 года. На эту же дату приходится День Крещения Руси.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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В миреВладимир ЗеленскийАдольф ГитлерСтепан БандераЕвропаГерманияУкраинаУкраинская повстанческая армияОрганизация украинских националистов
 
 
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