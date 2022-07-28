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СБУ заказала в украинских СМИ статью против крымских татар - РИА Новости, 28.07.2022
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СБУ заказала в украинских СМИ статью против крымских татар
СБУ заказала в украинских СМИ статью против крымских татар - РИА Новости, 28.07.2022
СБУ заказала в украинских СМИ статью против крымских татар
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области подготовили и опубликовали в СМИ статью с целью уменьшить влияние лидеров так называемого... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:30
2022-07-28T10:30
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ХЕРСОН, 28 июл - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области подготовили и опубликовали в СМИ статью с целью уменьшить влияние лидеров так называемого меджлиса крымскотатарского народа*, говорится в секретных документах СБУ, попавших в распоряжение РИА Новости.Как отмечается в документе, целью публикации статьи под названием "Чем виновата Украина перед крымскотатарским народом" было уменьшение авторитета в глазах крымскотатарского населения лидеров меджлиса и подконтрольных им лиц."В указанной публикации размещен дискредитирующий материал с целью уменьшения личного авторитета указанных выше лиц как среди членов крымскотатарской общины, так и общественно-политических представителей, а также минимизация их влияния на обстановку", - говорится в справке СБУ о публикации в СМИ соответствующего сообщения.В самой статье, которая была обнародована по указанию украинской спецслужбы на сайте "ШоТам.in.ua" и в ряде групп в соцсетях 27 апреля 2020 года, заявляется, что "Украина никаких гарантий официально крымскотатарскому народу не давала", а выход крымских татар на траурные митинги по поводу депортации во время Великой Отечественной войны называется "извращенным способом доведения крымскотатарского народа до тупика и окончательной деградации".В конце статьи делается вывод, что ни украинское государство, ни украинский народ не виноваты в нынешнем плачевном положении крымских татар, лидеры которых на Украине пошли на сговор с олигархами "чтобы не допустить восстановления прав крымских татар".Предлогом для такой публикации стало намерение руководства меджлиса провести "Международную мирную ненасильственную акцию "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", целями которой были названы содействие ООН, ОБСЕ, ЕС, Совету Европы и другим международным организациям в поддержке суверенитета Украины в международно признанных границах.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины, оон, обсе
10:30 28.07.2022
 
СБУ заказала в украинских СМИ статью против крымских татар

СБУ заказала публикацию против крымских татар, чтобы уменьшить влияние лидеров "Меджлиса"*

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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ХЕРСОН, 28 июл - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области подготовили и опубликовали в СМИ статью с целью уменьшить влияние лидеров так называемого меджлиса крымскотатарского народа*, говорится в секретных документах СБУ, попавших в распоряжение РИА Новости.
Как отмечается в документе, целью публикации статьи под названием "Чем виновата Украина перед крымскотатарским народом" было уменьшение авторитета в глазах крымскотатарского населения лидеров меджлиса и подконтрольных им лиц.
"В указанной публикации размещен дискредитирующий материал с целью уменьшения личного авторитета указанных выше лиц как среди членов крымскотатарской общины, так и общественно-политических представителей, а также минимизация их влияния на обстановку", - говорится в справке СБУ о публикации в СМИ соответствующего сообщения.
В самой статье, которая была обнародована по указанию украинской спецслужбы на сайте "ШоТам.in.ua" и в ряде групп в соцсетях 27 апреля 2020 года, заявляется, что "Украина никаких гарантий официально крымскотатарскому народу не давала", а выход крымских татар на траурные митинги по поводу депортации во время Великой Отечественной войны называется "извращенным способом доведения крымскотатарского народа до тупика и окончательной деградации".
В конце статьи делается вывод, что ни украинское государство, ни украинский народ не виноваты в нынешнем плачевном положении крымских татар, лидеры которых на Украине пошли на сговор с олигархами "чтобы не допустить восстановления прав крымских татар".
Предлогом для такой публикации стало намерение руководства меджлиса провести "Международную мирную ненасильственную акцию "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", целями которой были названы содействие ООН, ОБСЕ, ЕС, Совету Европы и другим международным организациям в поддержке суверенитета Украины в международно признанных границах.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
Рефат Чубаров - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 12:19
Крымские татары призвали возбудить дело против лидера "Меджлиса"* Чубарова
 
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