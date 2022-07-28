Рейтинг@Mail.ru
Украинских таможенников будут судить за сотрудничество с Медведчуком - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/ukraina-1805502108.html
Украинских таможенников будут судить за сотрудничество с Медведчуком
Украинских таможенников будут судить за сотрудничество с Медведчуком - РИА Новости, 28.07.2022
Украинских таможенников будут судить за сотрудничество с Медведчуком
Более 10 сотрудников Закарпатской таможни предстанут перед украинским судом за содействие якобы незаконному импорту нефтепродуктов компанией, близкой к... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:19
2022-07-28T10:51
в мире
владимир зеленский
украина
львов
словакия
служба безопасности украины
виктор медведчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:282:1716:1247_1920x0_80_0_0_0b79437914605626d7491e10f90295fd.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 10 сотрудников Закарпатской таможни предстанут перед украинским судом за содействие якобы незаконному импорту нефтепродуктов компанией, близкой к оппозиционному политику Виктору Медведчуку, сообщает пресс-служба госбюро расследований (ГБР) Украины."Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 14 работников таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет потерял более 35,5 миллиона гривен (около 962 тысяч долларов). Обвинительные акты направлены в суд", - сообщает пресс-служба ведомства.По версии ГБР, в течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния Медведчука импортировала из Словакии нефтепродукты венгерского происхождения – легкие и средние дистилляты. При этом в документах отмечалось, что "в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар", осуществляли растаможку "как газовый конденсат".Сотрудникам таможни грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Процессуальное руководство осуществляет офис генпрокурора.Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.Позже Лычаковский районный суд Львова продлил Медведчуку срок содержания под стражей до 9 августа. Процесс над политиком начался 15 июня, суд над ним пройдет в закрытом режиме во Львове.В СБУ сообщили, что имущество Медведчука и его супруги на сумму более 1 миллиона долларов на Украине арестовано.
https://ria.ru/20220603/medvedchuk-1792900242.html
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804287517.html
украина
львов
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:144:1716:1431_1920x0_80_0_0_e0dd384852b395392be9d057ce6dbe26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, львов, словакия, служба безопасности украины, виктор медведчук
10:19 28.07.2022 (обновлено: 10:51 28.07.2022)
 
Украинских таможенников будут судить за сотрудничество с Медведчуком

Более десяти украинских таможенников будут судить за сотрудничество с Медведчуком

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 10 сотрудников Закарпатской таможни предстанут перед украинским судом за содействие якобы незаконному импорту нефтепродуктов компанией, близкой к оппозиционному политику Виктору Медведчуку, сообщает пресс-служба госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 14 работников таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет потерял более 35,5 миллиона гривен (около 962 тысяч долларов). Обвинительные акты направлены в суд", - сообщает пресс-служба ведомства.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 14:20Специальная военная операция на Украине
Генпрокурор Украины исключила смягчения по делу Медведчука о госизмене
По версии ГБР, в течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния Медведчука импортировала из Словакии нефтепродукты венгерского происхождения – легкие и средние дистилляты. При этом в документах отмечалось, что "в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар", осуществляли растаможку "как газовый конденсат".
Сотрудникам таможни грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Процессуальное руководство осуществляет офис генпрокурора.
Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Позже Лычаковский районный суд Львова продлил Медведчуку срок содержания под стражей до 9 августа. Процесс над политиком начался 15 июня, суд над ним пройдет в закрытом режиме во Львове.
В СБУ сообщили, что имущество Медведчука и его супруги на сумму более 1 миллиона долларов на Украине арестовано.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 15:45
Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука и его жены
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаЛьвовСловакияСлужба безопасности УкраиныВиктор Медведчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала