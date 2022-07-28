https://ria.ru/20220728/ukraina-1805502108.html

Украинских таможенников будут судить за сотрудничество с Медведчуком

Украинских таможенников будут судить за сотрудничество с Медведчуком - РИА Новости, 28.07.2022

Украинских таможенников будут судить за сотрудничество с Медведчуком

Более 10 сотрудников Закарпатской таможни предстанут перед украинским судом за содействие якобы незаконному импорту нефтепродуктов компанией, близкой к... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:19

2022-07-28T10:19

2022-07-28T10:51

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виктор медведчук

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 10 сотрудников Закарпатской таможни предстанут перед украинским судом за содействие якобы незаконному импорту нефтепродуктов компанией, близкой к оппозиционному политику Виктору Медведчуку, сообщает пресс-служба госбюро расследований (ГБР) Украины."Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 14 работников таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет потерял более 35,5 миллиона гривен (около 962 тысяч долларов). Обвинительные акты направлены в суд", - сообщает пресс-служба ведомства.По версии ГБР, в течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния Медведчука импортировала из Словакии нефтепродукты венгерского происхождения – легкие и средние дистилляты. При этом в документах отмечалось, что "в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар", осуществляли растаможку "как газовый конденсат".Сотрудникам таможни грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Процессуальное руководство осуществляет офис генпрокурора.Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.Позже Лычаковский районный суд Львова продлил Медведчуку срок содержания под стражей до 9 августа. Процесс над политиком начался 15 июня, суд над ним пройдет в закрытом режиме во Львове.В СБУ сообщили, что имущество Медведчука и его супруги на сумму более 1 миллиона долларов на Украине арестовано.

https://ria.ru/20220603/medvedchuk-1792900242.html

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804287517.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина, львов, словакия, служба безопасности украины, виктор медведчук