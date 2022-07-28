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МЭА спрогнозировало рекордный спрос на уголь в этом году - РИА Новости, 28.07.2022
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МЭА спрогнозировало рекордный спрос на уголь в этом году
МЭА спрогнозировало рекордный спрос на уголь в этом году - РИА Новости, 28.07.2022
МЭА спрогнозировало рекордный спрос на уголь в этом году
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на уголь в 2022 году до исторического максимума, достигнутого почти десять лет назад,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:16
2022-07-28T14:28
экономика
индия
китай
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на уголь в 2022 году до исторического максимума, достигнутого почти десять лет назад, говорится в докладе."Мировое потребление угля в 2022 году немного вырастет, вернувшись к рекордному уровню, достигнутому почти десять лет назад. В связи с замедлением экономического роста и турбулентностью энергетического рынка перспективы угля остаются весьма неопределенными", - говорится в сообщении.Агентство уточняет, что исходя из текущих экономических и рыночных тенденций мировое потребление угля в 2022 году вырастет на 0,7% - до 8 миллиардов тонн при условии, что китайская экономика восстановится, как ожидается, во второй половине года. Этот общемировой показатель соответствует рекорду, установленному в 2013 году, а в следующем году спрос на уголь, вероятно, еще больше возрастет и достигнет нового исторического максимума, отмечает МЭА.В 2021 году мировое потребление угля возросло примерно на 6% на фоне восстановления мировой экономики от шока, вызванного пандемией коронавируса, напоминается в докладе.Спрос на уголь в Индии был высоким с начала 2022 года и, как ожидается, вырастет на 7% за весь год по мере роста экономики страны и расширения использования электроэнергии. По оценкам агентства, в Китае спрос на уголь снизился на 3% в первой половине 2022 года, поскольку возобновившиеся ковидные ограничения в некоторых городах замедлили экономический рост, но ожидаемый рост во второй половине года, вероятно, вернет потребление угля на уровень прошлого года.Ожидается, что в 2022 году потребление угля в Евросоюзе вырастет на 7% по сравнению с прошлогодним скачком в 14%. Это обусловлено спросом в секторе электроэнергетики, где уголь все чаще используется для замены газа, который находится в дефиците и стоит очень дорого, указывает МЭА.
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экономика, индия, китай, мэа, в мире
14:16 28.07.2022 (обновлено: 14:28 28.07.2022)
 
МЭА спрогнозировало рекордный спрос на уголь в этом году

Прогноз МЭА: мировой спрос на уголь в 2022 году вернется к историческому максимуму

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортированный уголь
Сортированный уголь - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на уголь в 2022 году до исторического максимума, достигнутого почти десять лет назад, говорится в докладе.
"Мировое потребление угля в 2022 году немного вырастет, вернувшись к рекордному уровню, достигнутому почти десять лет назад. В связи с замедлением экономического роста и турбулентностью энергетического рынка перспективы угля остаются весьма неопределенными", - говорится в сообщении.
Агентство уточняет, что исходя из текущих экономических и рыночных тенденций мировое потребление угля в 2022 году вырастет на 0,7% - до 8 миллиардов тонн при условии, что китайская экономика восстановится, как ожидается, во второй половине года. Этот общемировой показатель соответствует рекорду, установленному в 2013 году, а в следующем году спрос на уголь, вероятно, еще больше возрастет и достигнет нового исторического максимума, отмечает МЭА.
В 2021 году мировое потребление угля возросло примерно на 6% на фоне восстановления мировой экономики от шока, вызванного пандемией коронавируса, напоминается в докладе.
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Ожидается, что в 2022 году потребление угля в Евросоюзе вырастет на 7% по сравнению с прошлогодним скачком в 14%. Это обусловлено спросом в секторе электроэнергетики, где уголь все чаще используется для замены газа, который находится в дефиците и стоит очень дорого, указывает МЭА.
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