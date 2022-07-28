Глава МИД Южной Кореи оправдал учения с США ядерной программой КНДР
Глава МИД Южной Кореи Пак Чин оправдал военные учения с США ядерной программой КНДР
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine RallifordАмериканская подводная лодка USS Michigan
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine Ralliford
Американская подводная лодка USS Michigan. Архивное фото
СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин на пресс-конференции заявил, что активизация страной военных учений является проявлением обязанности государства по защите своих граждан, а причиной напряженности на Корейском полуострове на самом деле являются ядерная и ракетная программы КНДР, передает корреспондент РИА Новости.
"Есть мнение, что возобновление военных учения Южной Кореей может привести к росту напряженности на Корейском полуострове. Но мы должны задуматься, где на самом деле лежит причина этой напряженности. Провокации Северной Кореи, ее развитие ракетной и ядерных программ, — это главные причины. С позиции правительства, несущего ответственность за безопасность жизней граждан, учения – наша обязанность", - заявил министр на пресс-конференции, когда его попросили прокомментировать позицию Северной Кореи, которая осуждает военные учения Сеула.
Пак Чин пояснил, что совместные учения с США будут возобновлены для укрепления оборонных возможностей альянса и ради сохранения безопасности Южной Кореи.
В июле в Южной Корее прошли совместные с ВВС США учения с использованием истребителей F-35. Также 25 июля прошли масштабные вертолетные учения южнокорейских ВВС, где использовались вертолеты американского производства. Кроме того, в августе должны пройти совместные летние полевые учения армий двух стран, которые впервые за последние несколько лет пройдут в реальном режиме, а не в виде симуляции или учений штабов. Активизацию учений Сеул и Вашингтон объясняют выросшей угрозой со стороны Северной Кореи.
МИД КНДР в ответ на это заявил, что совместные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут разрастись в новую Корейскую войну и лишь приводят к обострению ситуации в регионе.