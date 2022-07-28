https://ria.ru/20220728/ucheniya-1805470112.html

Глава МИД Южной Кореи оправдал учения с США ядерной программой КНДР

Глава МИД Южной Кореи оправдал учения с США ядерной программой КНДР - РИА Новости, 28.07.2022

Глава МИД Южной Кореи оправдал учения с США ядерной программой КНДР

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин на пресс-конференции заявил, что активизация страной военных учений является проявлением обязанности государства по защите своих... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T01:18

2022-07-28T01:18

2022-07-28T01:18

южная корея

в мире

сша

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152323/08/1523230835_0:104:2400:1454_1920x0_80_0_0_8f4383a882d6b553ffca00f22fb3b8f0.jpg

СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин на пресс-конференции заявил, что активизация страной военных учений является проявлением обязанности государства по защите своих граждан, а причиной напряженности на Корейском полуострове на самом деле являются ядерная и ракетная программы КНДР, передает корреспондент РИА Новости.Пак Чин пояснил, что совместные учения с США будут возобновлены для укрепления оборонных возможностей альянса и ради сохранения безопасности Южной Кореи.В июле в Южной Корее прошли совместные с ВВС США учения с использованием истребителей F-35. Также 25 июля прошли масштабные вертолетные учения южнокорейских ВВС, где использовались вертолеты американского производства. Кроме того, в августе должны пройти совместные летние полевые учения армий двух стран, которые впервые за последние несколько лет пройдут в реальном режиме, а не в виде симуляции или учений штабов. Активизацию учений Сеул и Вашингтон объясняют выросшей угрозой со стороны Северной Кореи.МИД КНДР в ответ на это заявил, что совместные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут разрастись в новую Корейскую войну и лишь приводят к обострению ситуации в регионе.

https://ria.ru/20220727/kndr-1805212000.html

южная корея

сша

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

южная корея, в мире, сша, кндр (северная корея)