https://ria.ru/20220728/ubiystvo-1805522854.html

В Новосибирске арестовали обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней девушки

В Новосибирске арестовали обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней девушки - РИА Новости, 28.07.2022

В Новосибирске арестовали обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней девушки

Советский районный суд Новосибирска в четверг заключил под стражу молодого человека, обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней девушки, передает корреспондент... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:56

2022-07-28T11:56

2022-07-28T12:34

происшествия

таджикистан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 28 июл — РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска в четверг заключил под стражу молодого человека, обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней девушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Тело погибшей с множественными ножевыми ранениями нашли вечером во вторник на улице Лесосечной. Подозреваемого поймали по горячим следам в другом районе города — по данным СК, он нанес жертве не менее 15 ударов ножом. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный, 27-летний гражданин Таджикистана, пытался уехать из России, но не успел."Избрать в отношении Хамроева Хушнуда меру <...> пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 27 сентября 2022 года", — сообщила судья.Ранее на распространенном Следственным комитетом видеоролике мужчина признается в убийстве. На вопрос о том, кого он убил, отвечает: "Свою девушку". Орудием преступления, по его словам, стал нож.По данным СК, между подозреваемым и жертвой на почве ревности произошел словесный конфликт, после чего злоумышленник напал на девушку. Она скончалась на месте.По данным МВД, он ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. Как выяснилось, с ноября прошлого по июнь текущего года в полицию от матери девушки на мужчину поступило три заявления.Женщина указывала, что знакомый дочери угрожал ей убийством, а также избивал ее. Участковые по каждому заявлению проводили проверки, по всем в итоге вынесли решения об отказе в возбуждении уголовных дел. В связи с этим Следственный комитет начал свою проверку.

https://ria.ru/20220727/ubiystvo-1805358428.html

https://ria.ru/20220725/ubiystvo-1804686421.html

таджикистан

россия

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, таджикистан, россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область