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В Подмосковье мигрант задушил таксиста, не найдя деньги на оплату - РИА Новости, 28.07.2022
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В Подмосковье мигрант задушил таксиста, не найдя деньги на оплату
В Подмосковье мигрант задушил таксиста, не найдя деньги на оплату - РИА Новости, 28.07.2022
В Подмосковье мигрант задушил таксиста, не найдя деньги на оплату
Мигрант в Подмосковье задушил таксиста, не найдя денег на оплату поездки, сообщается в Telegram-канале областного главка СК РФ. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:16
2022-07-28T10:16
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мигрант в Подмосковье задушил таксиста, не найдя денег на оплату поездки, сообщается в Telegram-канале областного главка СК РФ."В городском округе Серпухов арестован 26-летний гражданин одного из соседних государств, подозреваемый в убийстве 56-летнего таксиста", - говорится в релизе.По данным следствия, 20 июля этого года ночью у метро "Теплый Стан" в Москве мужчина сел в автомобиль Nissan к частному таксисту и попросил отвезти его в деревню Лужки Серпуховского городского округа.Прибыв на место, подозреваемый признался таксисту, что денег у него нет.&nbsp; Началась ссора, в ходе которой мигрант задушил водителя авто и затем скрылся, прихватив его мобильный телефон и кошелек, полагает следствие.
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москва
московская область (подмосковье)
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), серпухов, следственный комитет россии (ск рф)
10:16 28.07.2022
 
В Подмосковье мигрант задушил таксиста, не найдя деньги на оплату

В Подмосковье приезжий задушил таксиста, не сумев оплатить проезд

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мигрант в Подмосковье задушил таксиста, не найдя денег на оплату поездки, сообщается в Telegram-канале областного главка СК РФ.
"В городском округе Серпухов арестован 26-летний гражданин одного из соседних государств, подозреваемый в убийстве 56-летнего таксиста", - говорится в релизе.
По данным следствия, 20 июля этого года ночью у метро "Теплый Стан" в Москве мужчина сел в автомобиль Nissan к частному таксисту и попросил отвезти его в деревню Лужки Серпуховского городского округа.
Прибыв на место, подозреваемый признался таксисту, что денег у него нет.  Началась ссора, в ходе которой мигрант задушил водителя авто и затем скрылся, прихватив его мобильный телефон и кошелек, полагает следствие.
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ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)СерпуховСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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