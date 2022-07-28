https://ria.ru/20220728/ubiystvo-1805501247.html

В Подмосковье мигрант задушил таксиста, не найдя деньги на оплату

В Подмосковье мигрант задушил таксиста, не найдя деньги на оплату - РИА Новости, 28.07.2022

В Подмосковье мигрант задушил таксиста, не найдя деньги на оплату

Мигрант в Подмосковье задушил таксиста, не найдя денег на оплату поездки, сообщается в Telegram-канале областного главка СК РФ. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:16

2022-07-28T10:16

2022-07-28T10:16

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мигрант в Подмосковье задушил таксиста, не найдя денег на оплату поездки, сообщается в Telegram-канале областного главка СК РФ."В городском округе Серпухов арестован 26-летний гражданин одного из соседних государств, подозреваемый в убийстве 56-летнего таксиста", - говорится в релизе.По данным следствия, 20 июля этого года ночью у метро "Теплый Стан" в Москве мужчина сел в автомобиль Nissan к частному таксисту и попросил отвезти его в деревню Лужки Серпуховского городского округа.Прибыв на место, подозреваемый признался таксисту, что денег у него нет. Началась ссора, в ходе которой мигрант задушил водителя авто и затем скрылся, прихватив его мобильный телефон и кошелек, полагает следствие.

https://ria.ru/20220713/izbienie-1802031580.html

москва

московская область (подмосковье)

серпухов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московская область (подмосковье), серпухов, следственный комитет россии (ск рф)