https://ria.ru/20220728/twitch-1805577323.html

Twitch в России грозит штраф в четыре миллиона рублей за фейки об армии

Twitch в России грозит штраф в четыре миллиона рублей за фейки об армии - РИА Новости, 28.07.2022

Twitch в России грозит штраф в четыре миллиона рублей за фейки об армии

Известному сервису прямых трансляций Twitch в России грозит штраф в 4 миллиона рублей за отказ удалить фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:12

2022-07-28T14:12

2022-07-28T14:12

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технологии

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происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Известному сервису прямых трансляций Twitch в России грозит штраф в 4 миллиона рублей за отказ удалить фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."Протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении Twitch Interactive, Inc назначен к рассмотрению 16 августа, 11.00", - рассказали в пресс-службе.Протокол составлен после публикации запись стрима девушки из украинской Бучи с геймером.Twitch известен прежде всего как сервис по трансляции видеоигр и киберспортивных турниров.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.Как отмечал в июне глава МИД РФ Сергей Лавров, имена погибших в ходе провокации в Буче, показанные западными телеканалами, до сих пор никому не предъявлены, нет и информации о характере ранений людей, которые привели к их гибели - это говорит о том, что Западу важно лишь "вбросить провокацию, устроить из нее громкий шум".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, технологии, интернет, происшествия