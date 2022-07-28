Twitch в России грозит штраф в четыре миллиона рублей за фейки об армии
Twitch в России грозит штраф в четыре миллиона рублей за отказ удалить фейки об армии
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Известному сервису прямых трансляций Twitch в России грозит штраф в 4 миллиона рублей за отказ удалить фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.
"Протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении Twitch Interactive, Inc назначен к рассмотрению 16 августа, 11.00", - рассказали в пресс-службе.
Протокол составлен после публикации запись стрима девушки из украинской Бучи с геймером.
Twitch известен прежде всего как сервис по трансляции видеоигр и киберспортивных турниров.
В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Как отмечал в июне глава МИД РФ Сергей Лавров, имена погибших в ходе провокации в Буче, показанные западными телеканалами, до сих пор никому не предъявлены, нет и информации о характере ранений людей, которые привели к их гибели - это говорит о том, что Западу важно лишь "вбросить провокацию, устроить из нее громкий шум".