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Песков переадресовал в "Газпром" вопросы о транспортировке турбины Siemens - РИА Новости, 28.07.2022
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Песков переадресовал в "Газпром" вопросы о транспортировке турбины Siemens
Песков переадресовал в "Газпром" вопросы о транспортировке турбины Siemens - РИА Новости, 28.07.2022
Песков переадресовал в "Газпром" вопросы о транспортировке турбины Siemens
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в "Газпром" вопросы о транспортировке "канадской турбины" для "Северного потока", отметив, что... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:16
2022-07-28T13:16
экономика
россия
канада
европа
газпром
siemens
северный поток
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в "Газпром" вопросы о транспортировке "канадской турбины" для "Северного потока", отметив, что надеется, что она в ближайшее время все же доберется до места работы и будет смонтирована."Это вопрос, который, конечно, надо оператору, "Газпрому", задавать. Это больше технологический вопрос. Мы в администрации не имеем возможности сейчас отслеживать полностью все этапы транспортировки турбины этой, так называемой "канадской турбины". Поэтому лучше спросить в "Газпроме", но, безусловно, мы надеемся, что она в ближайшее время все же как-то доберется до места работы, будет смонтирована, и будут произведены пуско-наладочные работы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о подробностях доставки турбины.Отвечая на вопрос, надо ли другую турбину, которая остановилась, направлять на ремонт в Канаду, Песков ответил, что "известно, что там есть определенные неполадки, которые требуют оперативного ремонта". По остальным техническим подробностям он рекомендовал обратиться к "Газпрому".Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
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экономика, россия, канада, европа, газпром, siemens, северный поток, в мире, природный газ, дмитрий песков
13:16 28.07.2022
 
Песков переадресовал в "Газпром" вопросы о транспортировке турбины Siemens

Песков выразил надежду, что турбину Siemens в ближайшее время доставят и смонтируют

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в "Газпром" вопросы о транспортировке "канадской турбины" для "Северного потока", отметив, что надеется, что она в ближайшее время все же доберется до места работы и будет смонтирована.
"Это вопрос, который, конечно, надо оператору, "Газпрому", задавать. Это больше технологический вопрос. Мы в администрации не имеем возможности сейчас отслеживать полностью все этапы транспортировки турбины этой, так называемой "канадской турбины". Поэтому лучше спросить в "Газпроме", но, безусловно, мы надеемся, что она в ближайшее время все же как-то доберется до места работы, будет смонтирована, и будут произведены пуско-наладочные работы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о подробностях доставки турбины.
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Отвечая на вопрос, надо ли другую турбину, которая остановилась, направлять на ремонт в Канаду, Песков ответил, что "известно, что там есть определенные неполадки, которые требуют оперативного ремонта". По остальным техническим подробностям он рекомендовал обратиться к "Газпрому".
Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
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ЭкономикаРоссияКанадаЕвропаГазпромSiemensСеверный потокВ миреПриродный газДмитрий Песков
 
 
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