https://ria.ru/20220728/tsifrovizatsiya-1805537052.html

Воробьев: в XXI веке без "цифры" жизнь невозможна ни взрослого ни ребенка

Воробьев: в XXI веке без "цифры" жизнь невозможна ни взрослого ни ребенка - РИА Новости, 28.07.2022

Воробьев: в XXI веке без "цифры" жизнь невозможна ни взрослого ни ребенка

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности наращивания онлайн-услуг во всех сферах деятельности. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:35

2022-07-28T12:35

2022-07-28T12:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общество

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности наращивания онлайн-услуг во всех сферах деятельности.Он добавил, что власти региона ставят задачу оказания 380 региональных и муниципальных услуг не выходя из дома."Продолжаем дальше форсировать, в том числе, федеральные услуги с коллегами – это и Росреестр, и МВД. Поэтому, если раньше в МФЦ нужно было приходить за региональными услугами, то сейчас видим, что люди предпочитают региональный портал, а если наши родители, бабушки, дедушки, как принято в пример приводить, не понимают или не до конца могут разобраться в регистрации, то в каждом МФЦ такую услугу мы обеспечили", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220727/medspravki-1805315865.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)