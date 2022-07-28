Воробьев: в XXI веке без "цифры" жизнь невозможна ни взрослого ни ребенка
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности наращивания онлайн-услуг во всех сферах деятельности.
"В 21-м веке без "цифры" не возможна жизнь ни маленького человека, ни взрослого. Так и власть не имеет право отставать и должна максимально удобно, доходчиво оказывать услуги. Когда тебя мурыжат, ты просиживаешь в коридорах или без коробки конфет или бутылки коньяка не можешь решить ту или иную задачу, связанную с бизнесом или просто с рождением ребенка, другими хлопотами, которые окружают каждого человека в повседневной жизни – это беда", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что власти региона ставят задачу оказания 380 региональных и муниципальных услуг не выходя из дома.
"Продолжаем дальше форсировать, в том числе, федеральные услуги с коллегами – это и Росреестр, и МВД. Поэтому, если раньше в МФЦ нужно было приходить за региональными услугами, то сейчас видим, что люди предпочитают региональный портал, а если наши родители, бабушки, дедушки, как принято в пример приводить, не понимают или не до конца могут разобраться в регистрации, то в каждом МФЦ такую услугу мы обеспечили", - добавил губернатор.