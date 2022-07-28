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Воробьев: в XXI веке без "цифры" жизнь невозможна ни взрослого ни ребенка - РИА Новости, 28.07.2022
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https://ria.ru/20220728/tsifrovizatsiya-1805537052.html
Воробьев: в XXI веке без "цифры" жизнь невозможна ни взрослого ни ребенка
Воробьев: в XXI веке без "цифры" жизнь невозможна ни взрослого ни ребенка - РИА Новости, 28.07.2022
Воробьев: в XXI веке без "цифры" жизнь невозможна ни взрослого ни ребенка
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности наращивания онлайн-услуг во всех сферах деятельности. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:35
2022-07-28T12:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности наращивания онлайн-услуг во всех сферах деятельности.Он добавил, что власти региона ставят задачу оказания 380 региональных и муниципальных услуг не выходя из дома."Продолжаем дальше форсировать, в том числе, федеральные услуги с коллегами – это и Росреестр, и МВД. Поэтому, если раньше в МФЦ нужно было приходить за региональными услугами, то сейчас видим, что люди предпочитают региональный портал, а если наши родители, бабушки, дедушки, как принято в пример приводить, не понимают или не до конца могут разобраться в регистрации, то в каждом МФЦ такую услугу мы обеспечили", - добавил губернатор.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
12:35 28.07.2022
 

Воробьев: в XXI веке без "цифры" жизнь невозможна ни взрослого ни ребенка

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности наращивания онлайн-услуг во всех сферах деятельности.
"В 21-м веке без "цифры" не возможна жизнь ни маленького человека, ни взрослого. Так и власть не имеет право отставать и должна максимально удобно, доходчиво оказывать услуги. Когда тебя мурыжат, ты просиживаешь в коридорах или без коробки конфет или бутылки коньяка не можешь решить ту или иную задачу, связанную с бизнесом или просто с рождением ребенка, другими хлопотами, которые окружают каждого человека в повседневной жизни – это беда", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что власти региона ставят задачу оказания 380 региональных и муниципальных услуг не выходя из дома.
"Продолжаем дальше форсировать, в том числе, федеральные услуги с коллегами – это и Росреестр, и МВД. Поэтому, если раньше в МФЦ нужно было приходить за региональными услугами, то сейчас видим, что люди предпочитают региональный портал, а если наши родители, бабушки, дедушки, как принято в пример приводить, не понимают или не до конца могут разобраться в регистрации, то в каждом МФЦ такую услугу мы обеспечили", - добавил губернатор.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОбществоФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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