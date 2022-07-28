04:39 28.07.2022 (обновлено: 05:12 28.07.2022)
В РПЦ заявили, что украинские политики пытаются расправиться c УПЦ
Представитель РПЦ Легойда заявил, что украинские политики пытаются расправиться c УПЦ
Собор Украинской Православной Церкви. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Специальная военная операция используется украинскими политиками для расправы над канонической Украинской православной церковью (УПЦ), заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Мы наблюдаем попытки использовать военную спецоперацию для окончательной расправы над Украинской православной церковью и подчинения ее определенной политической воле. Сложно делать прогнозы относительно того, какие еще эксперименты над Церковью захотят поставить радикалы. Попыток перекроить Церковь под "свои" задачи было немало, но история не раз показывала их ущербность", – сказал он.
Православная церковь Украины (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической УПЦ. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.