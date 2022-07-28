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Воробьев рассказал о консультационном центре для беженцев в Одинцово - РИА Новости, 28.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220728/tsentr-1805539166.html
Воробьев рассказал о консультационном центре для беженцев в Одинцово
Воробьев рассказал о консультационном центре для беженцев в Одинцово - РИА Новости, 28.07.2022
Воробьев рассказал о консультационном центре для беженцев в Одинцово
Нагрузка на Консультационный центр для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины превысила ожидания в пять раз, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:43
2022-07-28T12:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
sputnik
донбасс
украина
общество
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КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Нагрузка на Консультационный центр для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины превысила ожидания в пять раз, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.Консультационный центр для беженцев из республик Донбасса и Украины открыли в Одинцово в конце апреля. Сотрудники центра помогают получить вид на жительство, гражданство РФ или политическое убежище.Он добавил, что в настоящее время власти Подмосковья стараются максимально систематизировать работу центра.Также губернатор отметил, что власти Подмосковья относятся ко всем вынужденным переселенцам как к "родственным душам" и стараются оказать максимальное содействие по всем интересующим их направлениям.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, sputnik, донбасс, украина, общество, днр, ситуация в днр и лнр, лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика
12:43 28.07.2022
 

Воробьев рассказал о консультационном центре для беженцев в Одинцово

© Фото : Правительство Московской областиВоробьев рассказал о нагрузке на консультационный центр для беженцев в Одинцово
Воробьев рассказал о нагрузке на консультационный центр для беженцев в Одинцово - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Правительство Московской области
Воробьев рассказал о нагрузке на консультационный центр для беженцев в Одинцово
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КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Нагрузка на Консультационный центр для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины превысила ожидания в пять раз, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Консультационный центр для беженцев из республик Донбасса и Украины открыли в Одинцово в конце апреля. Сотрудники центра помогают получить вид на жительство, гражданство РФ или политическое убежище.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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"Когда создавали центр, предполагали, что, может быть 200-300 обращений в сутки. В последние 3 дня по 1,5 тысячи человек приходит в консультационный центр. Нагрузка серьезная, но мы справимся", - сказал Воробьев.
Он добавил, что в настоящее время власти Подмосковья стараются максимально систематизировать работу центра.
Также губернатор отметил, что власти Подмосковья относятся ко всем вынужденным переселенцам как к "родственным душам" и стараются оказать максимальное содействие по всем интересующим их направлениям.
"Порядка 32 тысяч человек находится сегодня на территории Подмосковья. Кто-то из них – порядка 1,5 тысяч – проживают в пунктах временного размещения. Но кто-то начинает работать, часто - снимает жильё. Уже, как называется, осваивается здесь. Но я бы всё-таки сказал, что многие мечтаю вернуться в свой дом, конечно, хотят мира", - добавил Воробьев.
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