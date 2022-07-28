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Воробьев рассказал о консультационном центре для беженцев в Одинцово

Воробьев рассказал о консультационном центре для беженцев в Одинцово - РИА Новости, 28.07.2022

Воробьев рассказал о консультационном центре для беженцев в Одинцово

Нагрузка на Консультационный центр для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины превысила ожидания в пять раз, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:43

2022-07-28T12:43

2022-07-28T12:43

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КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Нагрузка на Консультационный центр для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины превысила ожидания в пять раз, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.Консультационный центр для беженцев из республик Донбасса и Украины открыли в Одинцово в конце апреля. Сотрудники центра помогают получить вид на жительство, гражданство РФ или политическое убежище.Он добавил, что в настоящее время власти Подмосковья стараются максимально систематизировать работу центра.Также губернатор отметил, что власти Подмосковья относятся ко всем вынужденным переселенцам как к "родственным душам" и стараются оказать максимальное содействие по всем интересующим их направлениям.

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Алёна Пава

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