Воробьев рассказал о консультационном центре для беженцев в Одинцово
© Фото : Правительство Московской областиВоробьев рассказал о нагрузке на консультационный центр для беженцев в Одинцово
Воробьев рассказал о нагрузке на консультационный центр для беженцев в Одинцово
КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Нагрузка на Консультационный центр для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины превысила ожидания в пять раз, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Когда создавали центр, предполагали, что, может быть 200-300 обращений в сутки. В последние 3 дня по 1,5 тысячи человек приходит в консультационный центр. Нагрузка серьезная, но мы справимся", - сказал Воробьев.
Он добавил, что в настоящее время власти Подмосковья стараются максимально систематизировать работу центра.
Также губернатор отметил, что власти Подмосковья относятся ко всем вынужденным переселенцам как к "родственным душам" и стараются оказать максимальное содействие по всем интересующим их направлениям.
"Порядка 32 тысяч человек находится сегодня на территории Подмосковья. Кто-то из них – порядка 1,5 тысяч – проживают в пунктах временного размещения. Но кто-то начинает работать, часто - снимает жильё. Уже, как называется, осваивается здесь. Но я бы всё-таки сказал, что многие мечтаю вернуться в свой дом, конечно, хотят мира", - добавил Воробьев.