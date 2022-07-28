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Азаров дал старт монтажу пролетного строения трассы в обход Тольятти - РИА Новости, 28.07.2022
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Азаров дал старт монтажу пролетного строения трассы в обход Тольятти
Азаров дал старт монтажу пролетного строения трассы в обход Тольятти - РИА Новости, 28.07.2022
Азаров дал старт монтажу пролетного строения трассы в обход Тольятти
Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг дали старт монтажу пролетного строения РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:35
2022-07-28T15:43
экономика
игорь комаров
дмитрий азаров
владимир путин
россия
тольятти
самарская область
тольяттиазот
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САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг дали старт монтажу пролетного строения на участке дороги в обход Тольятти, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что трасса в обход Тольятти с мостом через Волгу станет составной частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", проект был включен в транспортную стратегию развития РФ и поддержан президентом страны Владимиром Путиным."В четверг, 28 июля, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверили ход строительства автомобильной дороги "Обход Тольятти". Здесь полпред и глава региона дали старт важнейшему этапу работ – надвижке на одном из крупнейших путепроводов в составе дороги", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, монтаж пролетного строения методом надвижки на путепроводе на участке дороги в 3,5 километра от трассы М-5 "Урал" в районе села Зеленовка Ставропольского района начинается согласно графику. В правительстве отметили, что это будет уникальное сооружение по своей конструкции. Путепровод возведут над коммуникациями завода "Тольяттиазот" и железнодорожными путями. Сооружение имеет три пролета общей протяженностью 390,5 метра. Общий вес металлоконструкций – 5400 тонн. Надвижка пролетного строения включает шесть стадий. Общая длина надвигаемой конструкции на первой стадии -147,57 метра.По информации подрядчиков, текущая техническая готовность трассы с мостом через Волгу составляет 57%. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2024 год."Сейчас все предприятия, экспортировавшие свои товары, столкнулись с необходимостью выстраивания новых логистических цепочек, с поиском выхода на азиатские рынки, в том числе Китая. Конечно, без развитой транспортной инфраструктуры сделать это невозможно. Поэтому трасса имеет стратегическое значение для Самарской области и всей страны. Важно, что с его запуском появятся новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест", - цитирует Комарова пресс-служба.Азаров выразил уверенность, что строительство объекта будет идти по плану. "Эта дорога нужна стране, особенно в нынешних условиях, ведь она является частью магистрального транспортного пути в Китай. Регион взял на себя ответственность. И как верно мы поступили, что начали этот проект. На объекте используются уникальные методы производства работ и технологические подходы, которые еще нигде не реализовывались. Многое приходится делать впервые. Хочу отметить самоотверженность и профессионализм всех, кто работает на строительстве, а также инженерно-конструкторский гений", - приводит слова губернатора пресс-служба.
https://realty.ria.ru/20191101/1560477881.html
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экономика, игорь комаров, дмитрий азаров, владимир путин, россия, тольятти, самарская область, тольяттиазот
15:35 28.07.2022 (обновлено: 15:43 28.07.2022)
 
Азаров дал старт монтажу пролетного строения трассы в обход Тольятти

Полпред Комаров и Азаров дали старт монтажу пролетного строения трассы в обход Тольятти

© Фото : Предоставлено правительством Самарской областиАзаров дал старт монтажу пролетного строения трассы в обход Тольятти
Азаров дал старт монтажу пролетного строения трассы в обход Тольятти - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Предоставлено правительством Самарской области
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САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг дали старт монтажу пролетного строения на участке дороги в обход Тольятти, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что трасса в обход Тольятти с мостом через Волгу станет составной частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", проект был включен в транспортную стратегию развития РФ и поддержан президентом страны Владимиром Путиным.
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"В четверг, 28 июля, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверили ход строительства автомобильной дороги "Обход Тольятти". Здесь полпред и глава региона дали старт важнейшему этапу работ – надвижке на одном из крупнейших путепроводов в составе дороги", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, монтаж пролетного строения методом надвижки на путепроводе на участке дороги в 3,5 километра от трассы М-5 "Урал" в районе села Зеленовка Ставропольского района начинается согласно графику. В правительстве отметили, что это будет уникальное сооружение по своей конструкции. Путепровод возведут над коммуникациями завода "Тольяттиазот" и железнодорожными путями. Сооружение имеет три пролета общей протяженностью 390,5 метра. Общий вес металлоконструкций – 5400 тонн. Надвижка пролетного строения включает шесть стадий. Общая длина надвигаемой конструкции на первой стадии -147,57 метра.
По информации подрядчиков, текущая техническая готовность трассы с мостом через Волгу составляет 57%. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2024 год.
"Сейчас все предприятия, экспортировавшие свои товары, столкнулись с необходимостью выстраивания новых логистических цепочек, с поиском выхода на азиатские рынки, в том числе Китая. Конечно, без развитой транспортной инфраструктуры сделать это невозможно. Поэтому трасса имеет стратегическое значение для Самарской области и всей страны. Важно, что с его запуском появятся новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест", - цитирует Комарова пресс-служба.
Азаров выразил уверенность, что строительство объекта будет идти по плану. "Эта дорога нужна стране, особенно в нынешних условиях, ведь она является частью магистрального транспортного пути в Китай. Регион взял на себя ответственность. И как верно мы поступили, что начали этот проект. На объекте используются уникальные методы производства работ и технологические подходы, которые еще нигде не реализовывались. Многое приходится делать впервые. Хочу отметить самоотверженность и профессионализм всех, кто работает на строительстве, а также инженерно-конструкторский гений", - приводит слова губернатора пресс-служба.
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ЭкономикаИгорь КомаровДмитрий АзаровВладимир ПутинРоссияТольяттиСамарская областьТольяттиазот
 
 
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