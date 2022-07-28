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Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком - РИА Новости, 29.07.2022
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Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком
Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком - РИА Новости, 29.07.2022
Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком
Отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, Литва может... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-28T19:18
2022-07-29T01:28
литва
евросоюз
еврокомиссия
россия
калининград
экономика
в мире
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, Литва может перестать пропускать транспорт, сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов.Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что передал в МИД прибалтийской республики ноту в связи с возможной остановкой платежей по калининградскому транзиту.Как пояснил дипломат, российские операторы, которые пользуются услугами Литовских железных дорог, должны оплачивать перевозку грузов. Вильнюс замкнул все эти транзакции на один банк — Шауляй-банк, — который объявил, что с 1 сентября перестанет проводить любые операции с Россией.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они выполняли санкции ЕС.Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
https://ria.ru/20220705/kaliningrad-1800269723.html
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литва, евросоюз, еврокомиссия, россия, калининград, экономика, в мире, антон алиханов
19:18 28.07.2022 (обновлено: 01:28 29.07.2022)
 
Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком

Калининградский губернатор Алиханов допустил остановку транзита через Литву с 1 сентября

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПрибытие первого грузового поезда с цементом в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза
Прибытие первого грузового поезда с цементом в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, Литва может перестать пропускать транспорт, сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов.

"Эта информация нам известна, мы работаем с ней. Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее. <...> Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать — в чем я сомневаюсь, — либо перестанут пропускать", — передала пресс-служба слова губернатора.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что передал в МИД прибалтийской республики ноту в связи с возможной остановкой платежей по калининградскому транзиту.
Как пояснил дипломат, российские операторы, которые пользуются услугами Литовских железных дорог, должны оплачивать перевозку грузов. Вильнюс замкнул все эти транзакции на один банк — Шауляй-банк, — который объявил, что с 1 сентября перестанет проводить любые операции с Россией.
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Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они выполняли санкции ЕС.
Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
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