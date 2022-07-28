19:18 28.07.2022 (обновлено: 01:28 29.07.2022)
Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком
Калининградский губернатор Алиханов допустил остановку транзита через Литву с 1 сентября
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПрибытие первого грузового поезда с цементом в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза
КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, Литва может перестать пропускать транспорт, сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов.
"Эта информация нам известна, мы работаем с ней. Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее. <...> Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать — в чем я сомневаюсь, — либо перестанут пропускать", — передала пресс-служба слова губернатора.
Как пояснил дипломат, российские операторы, которые пользуются услугами Литовских железных дорог, должны оплачивать перевозку грузов. Вильнюс замкнул все эти транзакции на один банк — Шауляй-банк, — который объявил, что с 1 сентября перестанет проводить любые операции с Россией.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они выполняли санкции ЕС.
Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.