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Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком

Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком - РИА Новости, 29.07.2022

Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком

Отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, Литва может... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-28T19:18

2022-07-28T19:18

2022-07-29T01:28

литва

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еврокомиссия

россия

калининград

экономика

в мире

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, Литва может перестать пропускать транспорт, сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов.Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что передал в МИД прибалтийской республики ноту в связи с возможной остановкой платежей по калининградскому транзиту.Как пояснил дипломат, российские операторы, которые пользуются услугами Литовских железных дорог, должны оплачивать перевозку грузов. Вильнюс замкнул все эти транзакции на один банк — Шауляй-банк, — который объявил, что с 1 сентября перестанет проводить любые операции с Россией.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они выполняли санкции ЕС.Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.

https://ria.ru/20220705/kaliningrad-1800269723.html

https://ria.ru/20220701/kaliningrad-1799502145.html

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литва, евросоюз, еврокомиссия, россия, калининград, экономика, в мире, антон алиханов