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Суд в Саратове вновь ограничил доступ к браузеру Tor - РИА Новости, 28.07.2022
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Суд в Саратове вновь ограничил доступ к браузеру Tor
Суд в Саратове вновь ограничил доступ к браузеру Tor - РИА Новости, 28.07.2022
Суд в Саратове вновь ограничил доступ к браузеру Tor
Ленинский районный суд Саратова в четверг после пересмотра удовлетворил иск прокуратуры об ограничении доступа к браузеру Tor в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:14
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технологии
россия
саратов
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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ленинский районный суд Саратова в четверг после пересмотра удовлетворил иск прокуратуры об ограничении доступа к браузеру Tor в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Tor - популярный инструмент для посещения теневого сегмента интернета, так называемого даркнета. Блокировать доступ к Tor в России начали с 1 декабря 2021 года, само решение о внесении сайта в единый реестр запрещенной информации принял Саратовский районный суд еще 18 декабря 2017 года. В пресс-службе Роскомнадзора сообщали РИА Новости, что основанием для ограничений стал доступ к противоправному контенту через браузер Tor.Владелец сайта The Tor Project Inc. в январе обжаловал решение районного суда и попросил его отменить, так как эту организацию не привлекли к участию в деле, а решение затрагивает ее права и интересы. Саратовский областной суд 19 мая отменил решение и направил на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда, дело поступило в этот суд по подсудности из Саратовского районного суда."Сегодня было рассмотрено по существу, исковые требования удовлетворены в полном объеме", - сказала собеседница агентства.В решении Саратовского районного суда от 18 декабря 2017 года указывалось, что информация на сайте браузера Tor признана запрещенной по заявлению заместителя прокурора Саратовского района, который обращался в суд "в интересах РФ и неопределенного круга лиц". В обоснование заявления зампрокурора указывал, что при помощи сайта Tor "пользователи могут получить доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов".Tor - программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.
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технологии, россия, саратов
16:14 28.07.2022 (обновлено: 16:31 28.07.2022)
 
Суд в Саратове вновь ограничил доступ к браузеру Tor

Суд в Саратове по иску прокуратуры вновь ограничил доступ к браузеру Tor

© Depositphotos / postmodernstudioМонитор ноутбука с браузером Tor
Монитор ноутбука с браузером Tor - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Depositphotos / postmodernstudio
Монитор ноутбука с браузером Tor. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ленинский районный суд Саратова в четверг после пересмотра удовлетворил иск прокуратуры об ограничении доступа к браузеру Tor в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Tor - популярный инструмент для посещения теневого сегмента интернета, так называемого даркнета. Блокировать доступ к Tor в России начали с 1 декабря 2021 года, само решение о внесении сайта в единый реестр запрещенной информации принял Саратовский районный суд еще 18 декабря 2017 года. В пресс-службе Роскомнадзора сообщали РИА Новости, что основанием для ограничений стал доступ к противоправному контенту через браузер Tor.
Владелец сайта The Tor Project Inc. в январе обжаловал решение районного суда и попросил его отменить, так как эту организацию не привлекли к участию в деле, а решение затрагивает ее права и интересы. Саратовский областной суд 19 мая отменил решение и направил на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда, дело поступило в этот суд по подсудности из Саратовского районного суда.
"Сегодня было рассмотрено по существу, исковые требования удовлетворены в полном объеме", - сказала собеседница агентства.
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В решении Саратовского районного суда от 18 декабря 2017 года указывалось, что информация на сайте браузера Tor признана запрещенной по заявлению заместителя прокурора Саратовского района, который обращался в суд "в интересах РФ и неопределенного круга лиц". В обоснование заявления зампрокурора указывал, что при помощи сайта Tor "пользователи могут получить доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов".
Tor - программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.
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