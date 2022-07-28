https://ria.ru/20220728/tor-1805630788.html

Суд в Саратове вновь ограничил доступ к браузеру Tor

Суд в Саратове вновь ограничил доступ к браузеру Tor - РИА Новости, 28.07.2022

Суд в Саратове вновь ограничил доступ к браузеру Tor

Ленинский районный суд Саратова в четверг после пересмотра удовлетворил иск прокуратуры об ограничении доступа к браузеру Tor в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:14

2022-07-28T16:14

2022-07-28T16:31

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россия

саратов

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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ленинский районный суд Саратова в четверг после пересмотра удовлетворил иск прокуратуры об ограничении доступа к браузеру Tor в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Tor - популярный инструмент для посещения теневого сегмента интернета, так называемого даркнета. Блокировать доступ к Tor в России начали с 1 декабря 2021 года, само решение о внесении сайта в единый реестр запрещенной информации принял Саратовский районный суд еще 18 декабря 2017 года. В пресс-службе Роскомнадзора сообщали РИА Новости, что основанием для ограничений стал доступ к противоправному контенту через браузер Tor.Владелец сайта The Tor Project Inc. в январе обжаловал решение районного суда и попросил его отменить, так как эту организацию не привлекли к участию в деле, а решение затрагивает ее права и интересы. Саратовский областной суд 19 мая отменил решение и направил на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда, дело поступило в этот суд по подсудности из Саратовского районного суда."Сегодня было рассмотрено по существу, исковые требования удовлетворены в полном объеме", - сказала собеседница агентства.В решении Саратовского районного суда от 18 декабря 2017 года указывалось, что информация на сайте браузера Tor признана запрещенной по заявлению заместителя прокурора Саратовского района, который обращался в суд "в интересах РФ и неопределенного круга лиц". В обоснование заявления зампрокурора указывал, что при помощи сайта Tor "пользователи могут получить доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов".Tor - программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.

https://ria.ru/20220531/gugl-1792173416.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, саратов