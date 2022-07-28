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Суд оштрафовал владельца Tinder на два миллиона рублей - РИА Новости, 28.07.2022
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Суд оштрафовал владельца Tinder на два миллиона рублей
Суд оштрафовал владельца Tinder на два миллиона рублей - РИА Новости, 28.07.2022
Суд оштрафовал владельца Tinder на два миллиона рублей
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию-владельца приложения для знакомств Tinder за отказ... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:48
2022-07-28T12:49
технологии
социальные сети
соцсети
происшествия
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
интернет
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию-владельца приложения для знакомств Tinder за отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости."Признать виновным Match Group LLC и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол был составлен по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, компании грозил штраф до 6 миллионов рублей.Роскомнадзор направил требование о локализации персональных данных, однако компания так и не сделала этого, тогда был составлен административный протокол.
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технологии, социальные сети, соцсети, происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), интернет
12:48 28.07.2022 (обновлено: 12:49 28.07.2022)
 
Суд оштрафовал владельца Tinder на два миллиона рублей

Суд оштрафовал владельца Tinder на два миллиона рублей за отказ локализовать данные

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Fotolia / kantver
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию-владельца приложения для знакомств Tinder за отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать виновным Match Group LLC и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Протокол был составлен по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, компании грозил штраф до 6 миллионов рублей.
Роскомнадзор направил требование о локализации персональных данных, однако компания так и не сделала этого, тогда был составлен административный протокол.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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Суд оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян
 
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