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Парламент осенью может рассмотреть интеграцию новых территорий - РИА Новости, 28.07.2022
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Парламент осенью может рассмотреть интеграцию новых территорий
Парламент осенью может рассмотреть интеграцию новых территорий - РИА Новости, 28.07.2022
Парламент осенью может рассмотреть интеграцию новых территорий
Парламент может рассмотреть в ходе осенней сессии интеграцию новых территорий в правовое пространство России, считает председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T08:57
2022-07-28T08:57
политика
россия
андрей клишас
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Парламент может рассмотреть в ходе осенней сессии интеграцию новых территорий в правовое пространство России, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации", - написал он в своём Telegram-канале.
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политика, россия, андрей клишас
08:57 28.07.2022
 
Парламент осенью может рассмотреть интеграцию новых территорий

Клишас: парламент осенью может рассмотреть интеграцию новых территорий

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Парламент может рассмотреть в ходе осенней сессии интеграцию новых территорий в правовое пространство России, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации", - написал он в своём Telegram-канале.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 05:55
В Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдуме
 
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