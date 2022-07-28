https://ria.ru/20220728/territoriya-1805487949.html

Парламент осенью может рассмотреть интеграцию новых территорий

Парламент осенью может рассмотреть интеграцию новых территорий - РИА Новости, 28.07.2022

Парламент осенью может рассмотреть интеграцию новых территорий

Парламент может рассмотреть в ходе осенней сессии интеграцию новых территорий в правовое пространство России, считает председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:57

2022-07-28T08:57

2022-07-28T08:57

политика

россия

андрей клишас

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Парламент может рассмотреть в ходе осенней сессии интеграцию новых территорий в правовое пространство России, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации", - написал он в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220727/zaporozhe-1805223268.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, андрей клишас