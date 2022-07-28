https://ria.ru/20220728/sud-1805472763.html
Трамп заявил о намерении подать в суд на CNN
Трамп заявил о намерении подать в суд на CNN - РИА Новости, 28.07.2022
Трамп заявил о намерении подать в суд на CNN
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен подать в суд на телекомпанию CNN за систематическое распространение "порочащих" его материалов. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T02:19
2022-07-28T02:19
2022-07-28T02:19
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен подать в суд на телекомпанию CNN за систематическое распространение "порочащих" его материалов.Адвокаты Трампа направили руководству CNN письмо с требованием исправить, отозвать подобные публикации и сюжеты или извиниться за них.В письме от 21 июля адвокаты дали CNN десять дней на выполнение требований их клиента, пригрозив в противном случае добиваться возмещения ущерба в судебном порядке.Трамп, в частности, недоволен многочисленными материалами, в которых ставилась под сомнение легитимность его победы в 2016 году, а также обвинения его во "лжи" из-за отказа признавать поражение на выборах 2020 года и заявлений о фальсификации их итогов.Этой позиции Трамп придерживается по сей день, намекая на возможность участия в президентских выборах 2024 года.
https://ria.ru/20220726/ssha-1805208506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Трамп заявил о намерении подать в суд на CNN
Бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд на телекомпанию CNN
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен подать в суд на телекомпанию CNN за систематическое распространение "порочащих" его материалов.
Адвокаты Трампа направили руководству CNN письмо с требованием исправить, отозвать подобные публикации и сюжеты или извиниться за них.
"Я поставил CNN в известность о намерении подать в суд в связи с их систематически порочащими меня заявлениями. Я также намерен предпринять действия юридического характера против других СМИ, которые порочили меня и вводили в заблуждение общественность в отношении убедительных доказательств мошенничества на выборах 2020 года", - написал Трамп в социальных сетях.
В письме от 21 июля адвокаты дали CNN десять дней на выполнение требований их клиента, пригрозив в противном случае добиваться возмещения ущерба в судебном порядке.
Трамп, в частности, недоволен многочисленными материалами, в которых ставилась под сомнение легитимность его победы в 2016 году, а также обвинения его во "лжи" из-за отказа признавать поражение на выборах 2020 года и заявлений о фальсификации их итогов.
Этой позиции Трамп придерживается по сей день, намекая на возможность участия в президентских выборах 2024 года.