https://ria.ru/20220728/sud-1805472763.html

Трамп заявил о намерении подать в суд на CNN

Трамп заявил о намерении подать в суд на CNN - РИА Новости, 28.07.2022

Трамп заявил о намерении подать в суд на CNN

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен подать в суд на телекомпанию CNN за систематическое распространение "порочащих" его материалов. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T02:19

2022-07-28T02:19

2022-07-28T02:19

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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен подать в суд на телекомпанию CNN за систематическое распространение "порочащих" его материалов.Адвокаты Трампа направили руководству CNN письмо с требованием исправить, отозвать подобные публикации и сюжеты или извиниться за них.В письме от 21 июля адвокаты дали CNN десять дней на выполнение требований их клиента, пригрозив в противном случае добиваться возмещения ущерба в судебном порядке.Трамп, в частности, недоволен многочисленными материалами, в которых ставилась под сомнение легитимность его победы в 2016 году, а также обвинения его во "лжи" из-за отказа признавать поражение на выборах 2020 года и заявлений о фальсификации их итогов.Этой позиции Трамп придерживается по сей день, намекая на возможность участия в президентских выборах 2024 года.

https://ria.ru/20220726/ssha-1805208506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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