Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила дать право студентам зарубежных вузов перейти в российские - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/studenty-1805645407.html
ЛДПР предложила дать право студентам зарубежных вузов перейти в российские
ЛДПР предложила дать право студентам зарубежных вузов перейти в российские - РИА Новости, 28.07.2022
ЛДПР предложила дать право студентам зарубежных вузов перейти в российские
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился в Минобрнауки с просьбой предоставить россиянам право переводиться из иностранных вузов в российские в случае,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:02
2022-07-28T17:02
общество
василий власов
россия
лдпр
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603416655_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_bbc6a3b88c405c5d845fc50cb0487ba9.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился в Минобрнауки с просьбой предоставить россиянам право переводиться из иностранных вузов в российские в случае, если они опасаются за свою безопасность и хотят продолжить обучение в РФ."Граждане России, обучающиеся в иностранных вузах, опасаются за свою безопасность и хотят продолжить учебу в РФ. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к главе Минобрнауки с просьбой дать россиянам право переводиться из иностранных вузов в отечественные", - сообщается в Telegram-канале ЛДПР.В обращении парламентарий напомнил про постановление правительства о праве соотечественников, которые безосновательно были отчислены из вузов в зарубежных странах, бесплатно продолжить обучение в РФ."Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания правового механизма для наделения граждан России, получающих образование по программам высшего образования в недружественных странах, правом по желанию переводиться в отечественные вузы и получать образование на бесплатной основе, если таковы были условия обучения в иностранном вузе, либо на платной основе, но на условиях, не превышающих стоимость обучения в предыдущем, иностранном вузе", - отмечает Власов в запросе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220718/spetsialisty-1803290297.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603416655_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_841ea380943f9bced274f894180f0a18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, василий власов, россия, лдпр, госдума рф
17:02 28.07.2022
 
ЛДПР предложила дать право студентам зарубежных вузов перейти в российские

Депутат Власов предложил дать право студентам зарубежных вузов перевестись в российские

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Студенты на лекции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился в Минобрнауки с просьбой предоставить россиянам право переводиться из иностранных вузов в российские в случае, если они опасаются за свою безопасность и хотят продолжить обучение в РФ.
"Граждане России, обучающиеся в иностранных вузах, опасаются за свою безопасность и хотят продолжить учебу в РФ. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к главе Минобрнауки с просьбой дать россиянам право переводиться из иностранных вузов в отечественные", - сообщается в Telegram-канале ЛДПР.
В обращении парламентарий напомнил про постановление правительства о праве соотечественников, которые безосновательно были отчислены из вузов в зарубежных странах, бесплатно продолжить обучение в РФ.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания правового механизма для наделения граждан России, получающих образование по программам высшего образования в недружественных странах, правом по желанию переводиться в отечественные вузы и получать образование на бесплатной основе, если таковы были условия обучения в иностранном вузе, либо на платной основе, но на условиях, не превышающих стоимость обучения в предыдущем, иностранном вузе", - отмечает Власов в запросе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 17:46В России
Путин поддержал повышение затрат на обучение инженеров и "айтишников"
 
ОбществоВасилий ВласовРоссияЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала