https://ria.ru/20220728/studenty-1805645407.html

ЛДПР предложила дать право студентам зарубежных вузов перейти в российские

ЛДПР предложила дать право студентам зарубежных вузов перейти в российские - РИА Новости, 28.07.2022

ЛДПР предложила дать право студентам зарубежных вузов перейти в российские

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился в Минобрнауки с просьбой предоставить россиянам право переводиться из иностранных вузов в российские в случае,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:02

2022-07-28T17:02

2022-07-28T17:02

общество

василий власов

россия

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился в Минобрнауки с просьбой предоставить россиянам право переводиться из иностранных вузов в российские в случае, если они опасаются за свою безопасность и хотят продолжить обучение в РФ."Граждане России, обучающиеся в иностранных вузах, опасаются за свою безопасность и хотят продолжить учебу в РФ. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к главе Минобрнауки с просьбой дать россиянам право переводиться из иностранных вузов в отечественные", - сообщается в Telegram-канале ЛДПР.В обращении парламентарий напомнил про постановление правительства о праве соотечественников, которые безосновательно были отчислены из вузов в зарубежных странах, бесплатно продолжить обучение в РФ."Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания правового механизма для наделения граждан России, получающих образование по программам высшего образования в недружественных странах, правом по желанию переводиться в отечественные вузы и получать образование на бесплатной основе, если таковы были условия обучения в иностранном вузе, либо на платной основе, но на условиях, не превышающих стоимость обучения в предыдущем, иностранном вузе", - отмечает Власов в запросе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220718/spetsialisty-1803290297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, василий власов, россия, лдпр, госдума рф