ЛДПР предложила дать право студентам зарубежных вузов перейти в российские
Депутат Власов предложил дать право студентам зарубежных вузов перевестись в российские
Студенты на лекции. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился в Минобрнауки с просьбой предоставить россиянам право переводиться из иностранных вузов в российские в случае, если они опасаются за свою безопасность и хотят продолжить обучение в РФ.
"Граждане России, обучающиеся в иностранных вузах, опасаются за свою безопасность и хотят продолжить учебу в РФ. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к главе Минобрнауки с просьбой дать россиянам право переводиться из иностранных вузов в отечественные", - сообщается в Telegram-канале ЛДПР.
В обращении парламентарий напомнил про постановление правительства о праве соотечественников, которые безосновательно были отчислены из вузов в зарубежных странах, бесплатно продолжить обучение в РФ.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания правового механизма для наделения граждан России, получающих образование по программам высшего образования в недружественных странах, правом по желанию переводиться в отечественные вузы и получать образование на бесплатной основе, если таковы были условия обучения в иностранном вузе, либо на платной основе, но на условиях, не превышающих стоимость обучения в предыдущем, иностранном вузе", - отмечает Власов в запросе.