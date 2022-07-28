https://ria.ru/20220728/stavropole-1805716995.html

На Ставрополье утонули девочка, ее мать и пытавшийся их спасти подросток

На Ставрополье утонули девочка, ее мать и пытавшийся их спасти подросток - РИА Новости, 28.07.2022

На Ставрополье утонули девочка, ее мать и пытавшийся их спасти подросток

Три человека утонули в Ставропольском крае: четырехлетняя девочка, ее мать и пытавшийся их спасти подросток, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T20:49

2022-07-28T20:49

2022-07-28T20:51

происшествия

ставропольский край

предгорный район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg

НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Три человека утонули в Ставропольском крае: четырехлетняя девочка, ее мать и пытавшийся их спасти подросток, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство региона.Отмечается, что на место происшествия для координации работы следственных органов выехали заместитель прокурора Ставропольского края и прокурор Предгорного района."Прокуратура Предгорного района проводит проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух или более лиц" УК РФ", - подчеркивает ведомство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220724/devochka-1804643940.html

ставропольский край

предгорный район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край, предгорный район