20:49 28.07.2022 (обновлено: 20:51 28.07.2022)
На Ставрополье утонули девочка, ее мать и пытавшийся их спасти подросток
На Ставрополье утонули четырехлетняя девочка, ее мать и пытавшийся их спасти подросток
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Три человека утонули в Ставропольском крае: четырехлетняя девочка, ее мать и пытавшийся их спасти подросток, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство региона.
"Сегодня, 28 июля, в водоеме, расположенном вблизи селения Винсады Предгорного муниципального округа, утонули трое граждан, среди которых подросток и малолетний ребенок. По предварительной информации, четырехлетняя девочка, гуляя по берегу водоема, оступилась и упала в воду, мать девочки попыталась спасти ее, но начала тонуть, это увидел 16-летний младший брат девушки, который также попытался спасти обеих. Все трое утонули", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия для координации работы следственных органов выехали заместитель прокурора Ставропольского края и прокурор Предгорного района.
"Прокуратура Предгорного района проводит проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух или более лиц" УК РФ", - подчеркивает ведомство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
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