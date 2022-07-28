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В Госдуме прокомментировали попытки признать Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости, 28.07.2022
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В Госдуме прокомментировали попытки признать Россию "спонсором терроризма"
В Госдуме прокомментировали попытки признать Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости, 28.07.2022
В Госдуме прокомментировали попытки признать Россию "спонсором терроризма"
Если госдепартамент США примет решение о признании России государством-спонсором терроризма, это продемонстрирует его недееспособность как внешнеполитического... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:33
2022-07-28T16:33
в мире
мария захарова
россия
сша
сирия
конгресс сша
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Если госдепартамент США примет решение о признании России государством-спонсором терроризма, это продемонстрирует его недееспособность как внешнеполитического ведомства, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее сенат США принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине."Если госдепартамент примет решение пойти на поводу у популистов из сената, то он распишется в собственной недееспособности как внешнеполитическое ведомство", — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.По словам парламентария, американским сенаторам стоит вспомнить о своей поддержке бандформирований на Кавказе и "умеренных" террористов в Сирии.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле очень негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания РФ конгрессом США "спонсором терроризма". Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.
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в мире, мария захарова, россия, сша, сирия, конгресс сша, леонид слуцкий (политик)
16:33 28.07.2022
 
В Госдуме прокомментировали попытки признать Россию "спонсором терроризма"

Слуцкий: Госдеп распишется в недееспособности, если признает Россию "спонсором терроризма"

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Если госдепартамент США примет решение о признании России государством-спонсором терроризма, это продемонстрирует его недееспособность как внешнеполитического ведомства, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее сенат США принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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"Если госдепартамент примет решение пойти на поводу у популистов из сената, то он распишется в собственной недееспособности как внешнеполитическое ведомство", — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
По словам парламентария, американским сенаторам стоит вспомнить о своей поддержке бандформирований на Кавказе и "умеренных" террористов в Сирии.
"Всем, кто голосовал за эту резолюцию, хочется сказать - в зеркало-то давно смотрели? Среди американских сенаторов наверняка были те, кто в свое время выступал в поддержку бандформирований на Кавказе, те, кто одобрял помощь так называемым "умеренным" террористам в Сирии, и те, кто восемь лет не хотел замечать укрофашистского террора и геноцида в Донбассе! Это вы, господа, и есть настоящие спонсоры терроризма и кровавых госпереворотов. А никакие не "демократизаторы" и "цивилизаторы", — добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле очень негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания РФ конгрессом США "спонсором терроризма". Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.
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В миреМария ЗахароваРоссияСШАСирияКонгресс СШАЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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