В Госдуме прокомментировали попытки признать Россию "спонсором терроризма"
Слуцкий: Госдеп распишется в недееспособности, если признает Россию "спонсором терроризма"
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Если госдепартамент США примет решение о признании России государством-спонсором терроризма, это продемонстрирует его недееспособность как внешнеполитического ведомства, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Если госдепартамент примет решение пойти на поводу у популистов из сената, то он распишется в собственной недееспособности как внешнеполитическое ведомство", — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
По словам парламентария, американским сенаторам стоит вспомнить о своей поддержке бандформирований на Кавказе и "умеренных" террористов в Сирии.
"Всем, кто голосовал за эту резолюцию, хочется сказать - в зеркало-то давно смотрели? Среди американских сенаторов наверняка были те, кто в свое время выступал в поддержку бандформирований на Кавказе, те, кто одобрял помощь так называемым "умеренным" террористам в Сирии, и те, кто восемь лет не хотел замечать укрофашистского террора и геноцида в Донбассе! Это вы, господа, и есть настоящие спонсоры терроризма и кровавых госпереворотов. А никакие не "демократизаторы" и "цивилизаторы", — добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле очень негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания РФ конгрессом США "спонсором терроризма". Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.