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В Госдуме прокомментировали попытки признать Россию "спонсором терроризма"

В Госдуме прокомментировали попытки признать Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости, 28.07.2022

В Госдуме прокомментировали попытки признать Россию "спонсором терроризма"

Если госдепартамент США примет решение о признании России государством-спонсором терроризма, это продемонстрирует его недееспособность как внешнеполитического... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:33

2022-07-28T16:33

2022-07-28T16:33

в мире

мария захарова

россия

сша

сирия

конгресс сша

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Если госдепартамент США примет решение о признании России государством-спонсором терроризма, это продемонстрирует его недееспособность как внешнеполитического ведомства, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее сенат США принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине."Если госдепартамент примет решение пойти на поводу у популистов из сената, то он распишется в собственной недееспособности как внешнеполитическое ведомство", — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.По словам парламентария, американским сенаторам стоит вспомнить о своей поддержке бандформирований на Кавказе и "умеренных" террористов в Сирии.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле очень негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания РФ конгрессом США "спонсором терроризма". Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.

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Дарья Буймова

в мире, мария захарова, россия, сша, сирия, конгресс сша, леонид слуцкий (политик)