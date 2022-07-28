https://ria.ru/20220728/spotify-1805598876.html

Spotify оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Spotify оштрафовали за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 28.07.2022

Spotify оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья Таганского района Москвы в четверг оштрафовал на 500 тысяч рублей известный музыкальный сервис Spotify за отказ локализовать персональные данные... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:10

2022-07-28T15:10

2022-07-28T15:30

происшествия

россия

spotify

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы в четверг оштрафовал на 500 тысяч рублей известный музыкальный сервис Spotify за отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Spotify AB виновным и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 500 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Представитель компании просил ограничиться предупреждением или назначить штраф ниже низшего предела по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, то есть меньше миллиона рублей. Такое решение и было вынесено - впервые по подобному составу.Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 420 миллионов пользователей. Библиотека Spotify включает более 82 миллионов музыкальных треков на 183 рынках. Сервис был запущен в России 14 июля 2020 года, а 11 апреля этого года его работа в стране была приостановлена на фоне спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220728/twitch-1805577323.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, spotify