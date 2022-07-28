https://ria.ru/20220728/spetsoperatsiya-1805538674.html

Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 28.07.2022

Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за прошедшие сутки уничтожили девять украинских пунктов управления и шесть складов с боеприпасами в ДНР,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:41

2022-07-28T12:41

2022-07-28T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

николаевская область

запорожская область

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за прошедшие сутки уничтожили девять украинских пунктов управления и шесть складов с боеприпасами в ДНР, Запорожье, Херсонской и Николаевской областях, сообщили в четверг в Минобороны России."За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе 68-й пехотно-егерской бригады в районе Павловки Донецкой Народной Республики, 53-й механизированной бригады в районе Малые Щербаки Запорожской области, 28-й механизированной бригады в районе Посад-Покровское Херсонской области, а также живая сила и военная техника в 173-х районах", - сообщили в ведомстве.Кроме того, уничтожено шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Константиновка Донецкой Народной Республики, Терновка и Жовтневое Николаевской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220728/istrebitel-1805537349.html

https://ria.ru/20220728/kherson-1805538222.html

донецкая народная республика

николаевская область

запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, николаевская область, запорожская область