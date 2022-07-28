12:41 28.07.2022 (обновлено: 13:03 28.07.2022)
Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Минобороны: российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за прошедшие сутки уничтожили девять украинских пунктов управления и шесть складов с боеприпасами в ДНР, Запорожье, Херсонской и Николаевской областях, сообщили в четверг в Минобороны России.
"За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе 68-й пехотно-егерской бригады в районе Павловки Донецкой Народной Республики, 53-й механизированной бригады в районе Малые Щербаки Запорожской области, 28-й механизированной бригады в районе Посад-Покровское Херсонской области, а также живая сила и военная техника в 173-х районах", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, уничтожено шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Константиновка Донецкой Народной Республики, Терновка и Жовтневое Николаевской области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.